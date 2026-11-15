'40세' 박슬기, 셋째 임신 깜짝 발표…"우리 가족 마지막 조각 환영해"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박슬기가 세 아이의 엄마가 된다.

박슬기는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 영문으로 "우리 가족의 마지막 조각이 된 것을 환영해(Welcome to the family, our last piece)"라는 뭉클한 메시지를 남기며 셋째 임신 소식을 직접 전했다.

글과 함께 공개된 영상에는 박슬기와 남편 공문성 씨, 그리고 두 딸이 테이블 위에 나란히 손을 포개고 있는 다정한 모습이 담겼다.

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이어 가족들이 위에서부터 차례대로 손을 떼자 맨 아래 놓여 있던 태아 초음파 사진이 모습을 드러내며 새 생명이 찾아왔음을 알렸다.

갑작스러운 셋째 임신 발표에 연예계 동료들과 누리꾼들의 축하 물결도 이어지고 있다.

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댓글창에는 "진심으로 축하드린다", "이제 완전한 다섯 가족이 됐다", "요즘 시대에 진정한 애국자", "애셋맘 행보를 응원한다" 등 따뜻한 격려가 쏟아졌다.

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1986년생으로 올해 40세인 박슬기는 지난 2016년 1세 연상의 비연예인 공문성 씨와 백년가약을 맺었다.

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이후 결혼 4년 만인 2020년 첫째 딸 소예 양을 낳았으며, 지난해인 2024년 둘째 딸 리예 양을 출산한 데 이어 2년 만에 셋째까지 품에 안는 겹경사를 맞게 됐다.

narusi@sportschosun.com