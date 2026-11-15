"뱀파이어에서 제임스 본드까지…" 차기 007 유력한 로버트 패틴슨, 이유는?

사진출처=로버트 패틴슨 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 영화 '007 시리즈'의 제임스 본드 역할의 윤곽이 나왔다.

'트와일라잇'의 뱀파이어 역으로 세계적인 인기를 얻은 영국 배우 로버트 패틴슨(40)이다.

미국 뉴욕포스트는 패틴슨이 차기 제임스 본드 역을 맡을 유력 후보로 부상했다고 보도했다.

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패틴슨이 최근 비공개 오디션인 스크린 테스트를 진행했으며, 경쟁 후보들보다 유리한 계약 조건을 제시받았다고도 전했다.

보도에 따르면 패틴슨과 함께 차기 007 후보로 거론되는 배우는 조시 오코너, 잭 로던, 캘럼 터너 등이다. 패틴슨은 3편 출연 조건을 제시받았으며, 출연료 역시 경쟁자들보다 높은 수준인 것으로 알려졌다. 다만 아직 공식 캐스팅 발표는 나오지 않았다.

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패틴슨의 현재 위상은 한때 청춘 판타지 영화의 스타였던 그의 과거를 떠올리면 더욱 눈길을 끈다. 2005년 영화 '해리포터와 불의 잔'에서 세드릭 디고리 역을 맡아 얼굴을 알렸고, 이후 2008년 개봉한 '트와일라잇' 시리즈에서 뱀파이어 에드워드 컬렌을 연기하며 세계적인 스타로 발돋움했다.

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그가 함께 작업한 감독들의 면면도 화려하다. 크리스토퍼 놀런, 베르너 헤어초크, 데이비드 크로넨버그, 조시 새프디 형제, 로버트 에거스 등 개성 강한 연출자들과 호흡을 맞췄다. 특히 SF 영화 '미키 17'에서는 봉준호 감독과도 호흡을 맞췄다.

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특히 패틴슨은 역할에 따라 외모뿐 아니라 목소리와 말투, 분위기까지 바꾸는 배우로 평가받는다. 미야자키 하야오 감독의 애니메이션 영화 '그대들은 어떻게 살 것인가'에서는 담배를 피우는 듯한 거친 목소리의 왜가리 역을 맡아 기존 이미지와 전혀 다른 연기를 선보였다.

이 같은 도전은 젊은 영화 관객들의 관심으로도 이어졌다. 그는 최근 인터뷰에서 자신의 젊은 팬층을 의식한 듯 "나는 Z세대"라고 농담하기도 했다.

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물론 패틴슨의 인기가 젊은 관객에게만 국한된 것은 아니다. 2022년 영화 '더 배트맨'에서 브루스 웨인과 배트맨을 연기하며 대형 프랜차이즈의 주연 배우로서 존재감을 다시 한번 입증했다. 해당 작품의 후속편에도 출연할 예정이다.

올해는 대중성과 작품성을 동시에 겨냥한 작품들이 잇따라 주목받으면서 그의 입지가 한층 커졌다는 평가다. 젠데이아와 함께 출연한 영화 '더 드라마'는 결혼을 앞둔 커플에게 벌어지는 사건을 다룬 작품으로, 전 세계에서 1억 3400만달러의 흥행 수입을 올렸다.

영화 '오디세이'에서는 악역 안티노오스 역을 맡았으며, 심리 스릴러 영화 '프라임타임'에서는 범죄 추적 프로그램 진행자 크리스 핸슨을 연기하는 등 장르를 가리지 않는 행보를 이어가고 있다. 다음 달 개봉 예정인 '듄: 파트3'에서도 중요한 역할을 맡았다. 이 작품의 연출자는 공교롭게도 차기 제임스 본드 영화의 감독으로 내정된 드니 빌뇌브다.

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패틴슨의 강점은 기존 스타들과 차별화되는 개성이다. 사생활을 적극적으로 드러내지 않는 신비로운 이미지와 예측하기 어려운 작품 선택, 강렬한 연기 스타일은 본드라는 상징적인 캐릭터에 새로운 색깔을 입힐 수 있다는 기대를 낳는다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com