임형준, 김수용 목숨 살린 공로로 표창장 받았다.."자랑 좀 할게요"

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 임형준이 코미디언 김수용의 생명을 구한 공로를 인정받아 표창장을 받았다.

임형준은 15일 자신의 개인 계정에 "초등학교 때 이후로 처음 받아보는 표창장.^^ 부끄럽지만 자랑 좀 할게요~~^^"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 표창장과 금색 메달이 담겨 있다. 표창장에는 '귀하께서는 2025년 11월 14일 심장정지 환자를 신속하게 응급처치하여 소중한 생명을 구하는 데 기여한 공이 크므로 이에 표창합니다'라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다.

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앞서 임형준은 지난해 11월 유튜브 콘텐츠 촬영 도중 급성심근경색으로 쓰러진 김수용의 생명을 구하는 데 힘을 보탠 바 있다. 과거 채널 '조동아리'에 공개된 영상에서 임형준은 당시 상황을 떠올리며 "처음에는 장난치는 줄 알았다"고 회상했다. 이후 상황이 심각하다는 것을 깨닫고 곧바로 심폐소생술(CPR)을 실시했으며, 코미디언 김숙과 함께 응급처치에 나섰다고 밝혔다.

평소 변이형 협심증을 앓아 심장약을 소지하고 있던 임형준은 자신의 약을 김수용에게 먹이려 했지만 의식이 없어 실패했고, 김숙에게 도움을 요청했다고 설명했다. 이후 119 구급대가 도착한 뒤에도 김수용은 다시 심정지를 겪었다. 임형준은 "제세동기를 총 11번 사용했다고 들었다. 현장에서 7번, 구급차 안에서 4번 더 썼다고 하더라"고 전했다. 당시 구급대원으로부터 호흡이 "돌아가시기 전 마지막 임종 호흡"이라는 말을 들었다며 "형이 여기서 돌아가시는구나 싶었다"고 아찔했던 순간을 떠올리기도 했다.

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한편 김수용은 지난해 11월 14일 경기 가평군에서 유튜브 촬영 중 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다. 이후 급성심근경색 진단을 받고 스텐트 시술을 받은 뒤 회복했으며, 입원 치료를 마치고 퇴원했다.

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tokkig@sportschosun.com