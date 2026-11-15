[공식] "하루 1시간 잔다" 리센느 미나미, 결국 건강 이상으로 스케줄 불참

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 리센느(RESCENE) 멤버 미나미가 건강상 이유로 예정된 스케줄에 불참한다.

소속사 더뮤즈엔터테인먼트는 15일 공식 SNS를 통해 미나미의 건강 상태와 향후 스케줄 관련 안내를 전했다.

소속사는 "미나미는 금일 갑작스러운 컨디션 난조 증상을 보여 금일 스케줄에 참석하지 못하게 됐다"며 "갑작스러운 소식으로 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 너른 양해 부탁드린다"고 밝혔다.

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이어 "당사는 미나미가 다시 건강하게 팬 여러분을 만날 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"며 "팬 여러분의 따뜻한 격려와 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.

이 같은 소식이 전해지면서 앞서 미나미가 팬들에게 털어놓았던 고충도 다시 주목받고 있다. 미나미는 과거 앙코르 무대를 둘러싸고 가창력 논란이 불거졌을 당시 자신의 힘든 상황을 직접 언급한 바 있다.

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당시 미나미는 팬들에게 "잠을 많아야 하루 1시간 잔다. 녹화 끝나고 쉬는 게 아니라 또 촬영도 하고 연습도 하러 간다"고 털어놨다. 바쁜 일정 속에서도 촬영과 연습을 병행하며 고된 시간을 보내고 있다는 사실을 솔직하게 밝힌 것.

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이후 건강상 이유로 스케줄 불참 소식까지 전해지면서 팬들의 걱정도 이어지고 있다. 무엇보다 무대 안팎에서 꾸준히 활동을 이어온 만큼, 팬들은 미나미가 충분한 휴식을 취하고 건강한 모습으로 돌아오기를 바라고 있다.

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한편 리센느는 최근 가파른 상승세를 이어가고 있다.

2024년 데뷔한 리센느는 'LOVE ATTACK'(러브 어택)의 역주행으로 대중적인 인지도를 높였다. 지난 3일 발매한 미니 4집 'PULSE'는 초동 판매량 60만 장을 돌파하며 자체 기록을 경신했다. 타이틀곡 'With' 역시 음원 차트에서 좋은 성적을 거뒀고, 음악방송 2관왕까지 달성하면서 상승세를 입증했다. 내년 2월 19일부터 21일까지는 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 데뷔 첫 단독 콘서트도 개최한다.