정지선, 대만 140평 식당 대박났다..김숙 "날 매니저로 알더라"(사당귀)

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[스포츠조선 김소희 기자] 김숙이 대만에서의 정지선 인기를 증언했다.

오늘(15일) 방송되는 '사당귀'에서는 정지선과 김숙이 '대만 우육면 축제'를 찾는다. 정지선이 매년 대만 전역의 우육면 맛집과 유명 셰프들이 총출동하는 대표 미식 축제의 홍보대사로 위촉된 것. 정지선이 등장하자 현장을 찾은 팬들이 손을 흔들며 뜨거운 환호를 보내 글로벌 스타 셰프다운 남다른 인기를 실감케 한다. 정지선의 현지 인기를 직접 목격한 김숙은 "사람들이 나는 정지선 매니저인 줄 알더라"고 증언해 웃음을 안긴다.

한편, 김숙에게 일생일대의 위기가 찾아와 이목을 집중시킨다. 축제의 하이라이트인 바쓰 퍼포먼스를 앞두고, 정지선이 김숙에게 바쓰의 성패를 좌우할 '설탕 녹이기' 특명을 맡긴 것. 얼떨결에 중책을 맡은 김숙은 시작부터 동공 지진을 일으키며 긴장한 기색을 감추지 못한다. 설탕을 태우지 않고 적당한 농도로 녹여내야 하는 고난도 작업에 우왕좌왕하는 사이, 야외 행사장에는 거센 바람까지 불어닥쳐 긴장감이 최고조에 달한다.

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엎친 데 덮친 격으로 행사 일정까지 지연되면서 설탕 시럽은 점점 새까맣게 변해가고, 김숙은 "지선아, 이거 시커메졌다. 망한 거 같아"라며 다급하게 SOS를 보낸다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 전현무는 "불안해서 못 보겠다. 나 같으면 던지고 뒤로 도망갔어"라며 덩달아 안절부절못하고, 박명수 역시 "숙아, 그냥 도망가. 귀국해"라며 과몰입해 폭소를 유발한다.

새까맣게 타들어 간 설탕 시럽 앞에서 망연자실한 김숙과 정지선은 과연 대만 현지 관객들 앞에서 바쓰 퍼포먼스를 무사히 성공시킬 수 있을지, 일촉즉발의 현장은 '사당귀' 본 방송에서 확인할 수 있다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.