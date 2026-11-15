“코미디냐” 고경표 음주운전에 팬덤 입장문 등장..온라인 반응 ‘싸늘’

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고경표가 음주운전 사고로 논란에 휩싸인 가운데, 온라인 커뮤니티에 올라온 이른바 '고경표 갤러리 공식 입장문'이 또 다른 논쟁을 불러일으키고 있다.

지난 14일 디시인사이드 고경표 갤러리에는 '고경표 갤러리 공식 입장문'이라는 제목의 게시물이 올라왔다.

작성자는 '고경표 갤러리 일동'이라는 명의로 고경표의 음주운전 사고에 대한 사과의 뜻을 먼저 전했다.

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입장문에는 "먼저 저희들이 응원하는 배우가 음주운전이라는 중대한 사회적 문제로 인해 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"며 "음주운전은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없는 명백한 잘못이며, 이에 대한 비판과 책임은 마땅히 받아들여야 한다"고 적혔다.

그러면서 현직 대통령의 과거 음주운전 전력을 거론하며 형평성 문제를 제기했다.

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작성자는 "대한민국의 현직 대통령도 과거 음주운전 전력이 있으며, 국민의 선택을 받아 대통령에 당선된 바 있다"며 "국가의 최고 권력자인 대통령에게도 허용된 재기의 기회가 일개 배우에게는 허용되지 않아야 할 이유가 무엇인지 묻고 싶다"고 주장했다.

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해당 게시물이 실제 고경표 팬덤 전체의 공식 입장인지는 확인되지 않았다. 디시인사이드 갤러리는 이용자들이 자유롭게 글을 작성할 수 있는 온라인 게시판인 만큼, '갤러리 일동'이라는 명칭만으로 전체 팬들의 의견이라고 단정하기는 어렵다.

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음주운전 사고 직후 대통령의 과거 전력을 비교 대상으로 언급한 것을 두고 온라인에서는 다양한 반응이 나왔다. 누리꾼들은 "대통령을 소환해서 사과하는 게 코미디다", "배우 생활을 당분간 이어갈 수 없는 것에 대한 답답함을 드러낸 것 같다", "연예인도 잘못을 반성하고 충분히 자숙한다면 본업에 복귀할 기회는 있어야 한다" 등의 의견을 내놓았다.

한편 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하던 중 작업 중이던 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 경찰의 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 0.150%로, 운전면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 수치였다.

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사고 이후 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 사과했다. 소속사는 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 배우를 응원해 준 대중에게도 실망과 심려를 끼친 점에 대해 고개를 숙였다.

이어 고경표가 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯한 사고에 따른 책임을 다하겠다고 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com