'닥터X' 김우석, 이런 성장캐 또 있을까..'계쌤 바라기'로 시청자 눈도장

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김우석이 성장캐로 시청자의 사랑을 받았다.

지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 김우석은 구서대병원 신입 인턴 의사 박태경 역을 맡아 마지막까지 극에 활력을 더했다. 과거의 아픔을 이겨내고 인턴 과정을 무사히 마치며 의사로서 한 걸음 나아가는 인물의 여정을 그려내는 동시에 내면에 자리한 상처와 이를 극복해 나가는 과정을 통해 깊은 여운을 남겼다.

이날 방송에서는 박태경의 아픈 과거가 밝혀지며 극의 분위기를 단숨에 바꿨다. 어린 시절 김승효(전국환)에게 피해를 당했던 사실이 드러난 가운데 환자로 누워 있는 김승효를 바라보며 지난날을 떠올리고 억눌러왔던 분노와 함께 눈물을 글썽이는 박태경의 모습은 안타까움을 자아냈다. 늘 긍정적인 태도로 주변을 웃게 했던 '햇살 바보'의 모습 뒤에 오랫동안 감춰온 아픔이 자리하고 있음이 드러나며 시선을 사로잡았다. 특히 자신과 같은 피해를 겪는 어린아이들이 있었다는 사실을 알게 된 순간 흔들리는 눈빛과 굳어지는 표정은 박태경이 마주한 현실의 무게를 고스란히 전달하며 시청자들의 마음을 뒤흔들었다.

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무엇보다 계수정(김지원)에게 김승효의 수술을 실패해 달라고 호소하는 장면은 인물의 내적 갈등이 정점에 달한 순간이었다. "이번만 실패해 주시면 안 돼요? 이번 한 번만 실패하면 안 될까요?"라는 대사와 함께 절박하게 매달리는 모습은 평소 환자를 우선시하고 의사로서 신념을 중시해 온 박태경에게 찾아온 커다란 혼란을 보여줬다. 김우석은 떨리는 목소리와 애써 감정을 억누르는 표정으로 박태경의 복잡한 심경을 과장 없이 그려내며 극의 몰입도를 한층 끌어올렸다.

이어 박태경은 부모님에게 오랫동안 감춰왔던 과거를 털어놓으며 또 다른 성장을 확인시켰다. 아픈 기억을 홀로 감당하는 대신 가족에게 자신의 상처를 고백하고 마주하기로 한 선택은 스스로를 돌아보고 앞으로 나아가기 위한 용기이자 중요한 전환점이었다. 김우석은 슬픔을 드러내는 데 그치지 않고 상처를 이겨내고 한 발 더 나아가는 인물의 태도까지 담아내며 박태경의 서사에 진정성을 더했다.

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그동안 김우석은 '닥터X'에서 극 초반 밝고 사랑스러운 모습부터 단단한 신념, 깊은 내면의 아픔까지 박태경의 여러 얼굴을 자연스럽게 오가며 인물의 입체감을 살렸다. 계수정을 향한 무한한 존경과 신뢰로 '계쌤 바라기'다운 귀여운 면모를 드러내는가 하면, 환자를 향한 진심과 자신의 원칙을 지키려는 태도로 의사로서의 책임감을 보여줬다. 동료 및 환자들과 어우러질 때는 특유의 유쾌한 에너지로 극에 생동감을 불어넣었다. 상반된 면모를 유기적으로 연결한 김우석의 표현력은 박태경이라는 인물을 단순히 밝은 신입 인턴을 넘어 다채로운 매력을 지닌 인물로 그려내며 깊은 인상을 남겼다.

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작품의 화제성에 기여한 성과도 주목할 만하다. 김우석은 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) 드라마 검색 이슈 키워드 순위에서 2주 연속 1위를 기록한 데 이어 작품 방영 기간 내내 상위권을 유지하며 시청자들의 꾸준한 관심을 얻었다. 첫 메디컬 장르 도전임에도 연기력은 물론 캐릭터의 매력과 대중의 관심까지 두루 이끌어내며 배우로서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

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이처럼 김우석은 '닥터X'를 통해 기존의 밝은 이미지에 깊이를 더하고, 감정의 폭이 넓은 캐릭터도 안정적으로 소화할 수 있는 확실한 역량을 보여줬다. 이번 작품으로 또 하나의 인생 캐릭터를 남긴 김우석이 앞으로 어떤 새로운 얼굴로 돌아올지 기대가 쏠린다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com