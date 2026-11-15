'100일의 거짓말' 김현주♥이무생 서로 통했다..입맞춤 포스터까지

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김현주와 이무생이 서로의 진심을 전한 가운데, 진선규의 위험한 초대가 어떤 파국을 일으킬지 관심이 쏠린다.

tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'(류보리 극본, 유인식?김윤진 연출) 측은 12회 방송을 앞둔 15일, 새로운 작전의 디데이(D-day)를 준비하는 이가경(김유정)과 서로 다른 속내를 숨긴 채 마주한 유소란(김현주), 유필립(이무생), 사토 신이치(진선규)의 모습을 공개했다.

지난 방송에서 이가경과 김태웅·사토 히데오(박진영)는 마침내 서로의 진짜 이름을 부르며 더 이상 숨길 수 없는 진심을 마주했다. 이가경의 밀정 정체를 확신한 김태웅은 아버지와 후쿠다(김중희)가 구국단의 어떤 여성을 추적 중이란 사실을 알렸다. 지난 조선총독부 폭탄 테러 사건 이후, 사토 신이치가 분노에 휩싸여 감춰진 진실을 파헤치고 있던 것이었다. 그러던 중 금석중(감우성 분)과 유소란의 관계를 확인하기 위한 계암리 탐문 과정에서 그의 딸 이름이 '금서희'였다는 결정적 단서가 포착, 사토 신이치는 유소란과 유필립을 관저에 초대하는 의뭉스러운 행보로 긴장감을 고조시켰다.

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그런 가운데 공개된 사진 속, 구국단 아지트에 모인 이가경과 단원들의 작전 회의 현장에 비장한 분위기가 감돈다. 이가경이 이제는 작전을 주도하며 한층 성장한 밀정의 면모를 보여준다. 불신과 경계로 가득했던 단원들의 눈빛에도 어느덧 신뢰가 깃들어 있다. 이들이 다음 작전의 기회로 삼은 것은 바로 사토 신이치에게 초대받은 저녁 식사 자리다. 앞선 예고편에서 "기송관이라는 거, 폭탄 한 개는 충분히 들어가고도 남아요"라는 이가경의 말과 함께, 기송관을 활용한 새로운 작전의 윤곽이 드러난 만큼 궁금증을 증폭시킨다. 사토 신이치가 또 어떤 함정을 파놓았을지 알 수 없지만, 유소란과 유필립은 위험을 무릅쓰고 관저에 입성한다. 화려한 만찬 테이블 위로 아슬아슬 위태로운 기류가 흐르며 보는 이들마저 숨죽이게 만든다.

함께 공개된 유소란, 유필립의 입맞춤 포스터에도 이목이 집중된다. 지난 방송에서 또 다시 마지막을 기약하는 유소란 앞에 유필립은 결국 눈물을 보였다. 그동안 단 한 번도 감정을 드러낸 적 없던 유소란이 유필립의 눈물에 먼저 다가가 입을 맞췄다. 두 사람의 애틋한 순간을 간직한 포스터가 두 사람의 복잡미묘한 감정을 다시금 되새기게 만든다. 특히 '모든 게 끝난 뒤에도… 당신이 내 곁에 있기를'이라는 문구는 매 순간 목숨을 건 사투를 벌이는 두 사람이 끝내 함께하고 싶은 간절한 바람을 드러내며 안타까움을 더한다.

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'100일의 거짓말' 제작진은 "오늘(15일) 방송되는 12회에서는 조선총독부와 사토 신이치의 관저를 잇는 기송관을 이용한 구국단의 폭탄 작전이 펼쳐진다. 같은 시간 다른 장소에서 두 개의 작전이 맞물리는 가운데, 예상치 못한 변수가 더해지며 긴장감은 배가될 것"이라고 전했다.

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한편, tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말' 12회는 오늘(15일) 밤 9시 10분에 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com