섹시 골퍼 불륜 탓 파혼 당했다고?..골프장서 포착된 다정한 모습 '발칵'

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[스포츠조선 박아람 기자] 골프 인플루언서 페이지 스피라넥이 골프 유튜버 로비 베르거의 파혼을 둘러싼 불륜 의혹에 휘말렸다.

지난 13일(현지시간) 데일리메일은 페이지 스피라넥이 로비 베르거와 그의 전 약혼녀 사이의 결별에 자신이 연루됐다는 의혹을 부인했다고 보도했다.

보도에 따르면 페이지 스피라넥은 최근 바스툴 스포츠가 주최한 '인터넷 인비테이셔널(Internet Invitational)' 골프 대회에서 로비 베르거와 함께 경기에 나섰다. 로비 베르거는 '밥 두스 스포츠(Bob Does Sports)'라는 이름으로 활동하는 유명 골프 콘텐츠 크리에이터다.

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두 사람은 경기 도중 자연스럽게 농담을 주고받으며 친근한 모습을 보였다. 하지만 이를 지켜본 일부 누리꾼들이 두 사람의 관계에 의문을 제기하기 시작했다. 특히 페이지 스피라넥이 로비 베르거와 전 약혼녀의 결별에 영향을 미친 것 아니냐는 추측까지 나오면서 불륜 의혹으로 번졌다.

이에 페이지 스피라넥은 개이 계정을 통해 해당 의혹을 직접 부인했다. 자신이 로비 베르거의 파혼에 어떤 역할도 하지 않았다는 취지로 해명한 것이다. 다만 해당 게시물은 이후 삭제됐다.

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당시 한 SNS 이용자가 두 사람을 둘러싼 루머를 언급하자 페이지 스피라넥이 직접 답글을 남겼고, 로비 베르거 역시 이에 반응했다. 로비 베르거는 "고마워요, 페이지. 내가 그 루머와 이를 퍼뜨리려는 사람들을 박살내겠다"라고 적으며 의혹에 선을 그었다.

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페이지 스피라넥과 로비 베르거는 이전부터 여러 차례 함께 콘텐츠를 제작해 온 사이로 알려졌다. 이번 대회에서도 장난스러운 대화를 주고받았지만, 이러한 친분이 온라인에서 각종 추측을 낳은 것으로 보인다.

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한편 로비 베르거는 지난 8월 자신의 팟캐스트를 통해 약혼을 취소한 사실을 공개했다.

그는 당시 "지난 몇 달은 정말 힘든 시간이었다. 그를 많이 사랑하고, 그의 가족에게도 큰 애정을 갖고 있다. 서로에 대한 사랑이 크기 때문에 오히려 더 힘들었던 것 같다. 누구의 잘못도 아니다. 그저 인연이 아니었던 것 같다"고 털어놨다.

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이어 "우리는 몇 달 전에 헤어졌다. 약혼까지 했지만 결국 잘되지 않았다. 정말 힘든 시간을 보내고 있다. 이제는 앞으로 나아가려고 노력하고 싶다"고 덧붙였다.

한편 페이지 스피라넥은 미국 NCAA 디비전1 대학 골프팀에서 활동했으며, 2015년 프로 골퍼로 전향해 미니투어 우승 경력을 쌓았다. 이후 골프 인플루언서와 모델로 활동 영역을 넓히며 세계적인 인지도를 얻었다.

현재 페이지 스피라넥의 인스타그램 팔로워는 400만 명을 넘어선다. 이는 '골프 황제' 타이거 우즈의 팔로워 수를 웃도는 규모다. 또한 글로벌 남성 잡지 맥심이 선정한 '2022년 가장 섹시한 여성 톱 100'에서 1위에 오르기도 했다. 당시 운동선수가 해당 순위에서 정상에 오른 것은 페이지 스피라넥이 처음이었다.

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tokkig@sportschosun.com