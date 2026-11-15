고경표 음주운전 사고 피해자 나왔다..청소차 60대 직원 경상

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고경표가 음주운전 사고를 낸 가운데, 충돌한 청소차에 타고 있던 업체 직원 1명이 가벼운 부상을 입은 것으로 확인됐다.

15일 연합뉴스TV는 고경표의 음주운전 사고로 청소업체 직원이 다쳤다고 보도했다.

보도에 따르면 고경표가 충돌한 차량은 서울 마포구청과 용역 계약을 맺은 민간 청소업체 소속 차량이다. 당시 운전석에 있던 60대 직원은 사고 이후 통증을 호소했으며, 병원에서 진료받을 예정인 것으로 파악됐다.다행히 외관상 뚜렷하게 확인되는 부상은 없는 것으로 알려졌다. 사고 충격으로 청소업체 차량 일부도 파손됐으나 피해 정도가 크지는 않은 것으로 파악됐다.

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앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시께 서울 마포구 일대에서 자신의 승용차를 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 신고를 받고 출동한 경찰이 음주 측정을 진행한 결과, 당시 혈중알코올농도는 0.150%로 확인됐다. 이는 운전면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 수치다.

사고 이후 고경표의 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 음주운전 사실을 인정하고 사과했다.

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소속사는 "고경표의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 배우를 믿고 응원해 준 대중에게도 실망과 심려를 끼친 점에 대해 고개를 숙였다.

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이어 고경표가 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 사고에 따른 책임을 다하겠다고 밝혔다.

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한편 경찰은 정확한 사고 경위와 음주운전 관련 혐의 등을 조사하고 있다.

tokkig@sportschosun.com