주진모♥민혜연, 임신 이미 티냈네…한 달 전 "집안 이슈로 골프 자제" 스포

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 주진모와 가정의학과 전문의 민혜연 부부가 결혼 7년 만에 첫아이를 품에 안게 된 가운데, 두 사람이 공식 발표 한 달 전 이미 방송을 통해 임신 징후를 내비쳤던 사실이 뒤늦게 화제를 모으고 있다.

주진모의 소속사 KHS에이전시는 지난 14일 민혜연의 임신 보도에 대해 "임신한 것이 맞다"고 공식 인정하며 "아직 임신 초기 단계라 조심스러운 부분이 있어 세부적인 내용을 말씀드리기 어렵다"고 입장을 밝혔다.

이로써 2019년 6월 백년가약을 맺은 두 사람은 결혼 7년 만에 부모가 되는 겹경사를 맞았으며, 민혜연은 현재 임신 3개월째에 접어든 것으로 전해졌다.

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공식 입장 발표 직후 민혜연 역시 개인 사회관계망서비스(SNS)에 장문의 글을 남기며 벅찬 소감을 전했다.

그는 "2026년 늦여름에 선물처럼 아기가 찾아왔다"며 "그동안 둘이 알콩달콩 지내는 게 좋아 마냥 미뤄왔었는데, 결혼 8년 차가 되고 나이도 있다 보니 초여름 무렵 진지하게 다시 대화를 나누게 됐다"고 털어놨다.

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이어 "올 한 해 노력해보자고 다짐하자마자 기다렸다는 듯 아기가 찾아와줘서 놀랍고 정신없지만 감사하고 기쁜 마음으로 출산을 준비하고 있다"고 덧붙였다.

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이러한 가운데 누리꾼들 사이에서는 민혜연이 지난달 유튜브 콘텐츠에서 남긴 의미심장한 발언이 '임신 스포일러'로 재조명되고 있다.

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민혜연은 지난달 20일 공개된 유튜브 채널 '노답골프' 영상에 주진모와 동반 출연해 근황을 전했다.

당시 '일주일에 골프를 몇 번이나 나가느냐'는 질문에 민혜연은 "요즘 우리 집안에 이슈가 조금 있어서 스스로 자제하라고 말하고 있다"고 답했고, 옆에 앉아 있던 주진모 역시 흐뭇하고 행복한 미소를 감추지 못했다.

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임신 초기 단계에서 섣불리 소식을 알리기 조심스러웠던 탓에 '집안 이슈'라는 표현으로 기쁜 소식을 우회적으로 드러냈던 셈이다.

이번 임신 소식으로 주진모는 52세의 나이에 첫아이를 얻으며 이른바 연예계 '쉰둥이 아빠' 대열에도 이름을 올리게 됐다.

앞서 안재욱, 신성우, 김원준을 비롯해 김구라, 박수홍 등이 50대에 늦깎이 아빠가 돼 큰 응원을 받은 바 있어, 인생의 새로운 2막을 여는 주진모를 향한 축하 물결이 계속 이어지고 있다.

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narusi@sportschosun.com