“깜짝 놀랐네”..김민하, 착시 부른 누드톤 의상

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김민하가 패션 매거진 화보를 통해 색다른 매력을 선보였다.
15일 GQ KOREA 공식 계정에는 김민하의 12월호 커버 화보와 함께 인터뷰 일부가 공개됐다.
GQ KOREA 측은 "2026년, 자신만의 속도로 단단하게 성장해 온 배우 김민하. 매 작품 새로운 얼굴을 보여주며 자신만의 세계를 넓혀왔다"고 소개했다.
이어 김민하의 인터뷰를 공개하며 "새로운 것들에 정말 많이 도전했고, 거기에서 '나는 이런 것들을 할 때 이런 모습이구나' 하면서 저의 새로운 모습을 많이 발견하고 직면했어요"라는 그의 말을 전했다.
또한 "익숙함에 머무르지 않고 끊임없이 자신을 발견해 온 김민하. 그와 함께한 '지큐' 12월호 커버를 공개합니다"라고 덧붙였다.
공개된 화보 속 김민하는 누드 베이지 컬러의 밀착 상의를 입고 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다. 허리에 손을 올린 당당한 포즈와 차분하면서도 도도한 표정이 시선을 사로잡는다.
특히 자연스럽게 넘긴 긴 흑갈색 머리와 세련된 메이크업이 어우러져 고혹적인 분위기를 완성했다. 여기에 골드 체인 목걸이와 터키석 장식 액세서리를 매치해 고급스러우면서도 개성 있는 스타일을 연출했다.
절제된 표정과 자신감 넘치는 포즈에서는 기존 작품에서 보여준 모습과는 또 다른 김민하만의 강렬한 카리스마가 느껴진다.
한편 김민하는 지난달 30일 공개된 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'와 지난 4일 개봉한 영화 '낮과 밤은 서로에게'에서 주연으로 활약하며 시청자와 관객을 만나고 있다.
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