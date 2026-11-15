송혜교, 팬미팅 사비로 열고 생색도 안냈다..공유 "무료로 못해" 고민에 침묵, 남다른 배려심

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교의 조용한 배려가 뒤늦게 화제를 모으고 있다. 데뷔 20주년 당시 팬들을 위해 팬미팅을 무료로 개최하고, 참석자 전원에게 선물까지 전달했던 미담이 재조명되면서다.

지난 14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 홍보를 위해 공유와 송혜교가 출연한 '레트로는 핑계고' 영상이 공개됐다.

이날 송혜교는 올해 데뷔 30주년을 맞았다는 사실을 밝혀 눈길을 끌었다. 이에 유재석이 "뭐 안 하셨냐"고 묻자 송혜교는 "공유 씨는 25주년인데 아시아 투어 하시던데 저는 아무 계획이 없다"고 농담했다.

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이어 "모르겠다. 쑥스러워서 못 하겠다. 노래도 앞에서 잘 못 부르겠다"고 솔직하게 털어놨다.

송혜교는 과거 팬미팅을 개최했던 경험도 떠올렸다. 그는 "한 번 한 적 있었는데 3시간 동안 말만 했다. 게임과 말만 했다"며 "다행히 박경림 언니가 MC를 봐주셔서 진행이 편안하게 가능했다"고 설명했다. 송혜교는 지난 2016년 데뷔 20주년을 기념해 첫 팬미팅을 개최한 바 있다.

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반면 데뷔 25주년을 맞아 아시아 투어를 진행 중인 공유는 팬미팅을 결심하게 된 이유를 밝혔다.

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공유는 "저는 노래 두 곡을 하고, 춤은 하지 않는다. 저도 즐기는 스타일은 아니다"라면서도 "팬들에게 부채감이 있다. 더 늦으면 못 만날 것 같아서 고민고민하다가 25주년을 명분 삼아 결정해서 하고 있는 거다"라고 전했다.

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다만 팬미팅을 유료로 진행하는 데 대한 고민도 털어놨다. 공유는 "무료가 아니지 않냐. 그게 마음에 제일 걸리는 거다. 그래서 더 고민이 되더라. 그렇다고 시스템상 무료로 할 수 없다. 대관비에 수많은 인력이 붙는다. 어쩔 수 없이 비즈니스 부분이 있는데 늘 사이에서 고민하는 것 같다"고 솔직하게 밝혔다.

이에 유재석 역시 "맞다. 딜레마가 있다. 유지가 되고 움직이려면 다 비용이다"라며 공감했다. 송혜교는 별다른 말을 덧붙이지 않은 채 조용히 고개를 끄덕였다.

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그런데 영상 공개 이후 온라인상에서는 송혜교의 과거 팬미팅이 새삼 주목받았다. 공유가 팬미팅 개최와 비용에 대한 고민을 털어놓은 가운데, 송혜교가 과거 데뷔 20주년 팬미팅을 전석 무료로 진행했던 사실이 다시금 알려진 것.

당시 송혜교의 팬들은 "유료 팬미팅 이야기할 때도 절대 자랑하지 않는 혜교님. 2016년 팬미팅 때 전석 무료에 고가 선물까지 쥐어주셨다. 인성 진심 최고고 척하거나 본인 자랑 안 하는 상대 배려 잘하시는 배우님 사랑합니다^^" 등의 댓글을 남기며 애정을 드러냈다.

실제로 송혜교는 지난 2016년 데뷔 20주년을 기념해 데뷔 이후 처음으로 팬미팅을 개최했다. 오랜 시간 한결같은 사랑과 응원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련한 자리였다. 특히 행사에 필요한 비용 전액을 직접 부담해 팬들에게 무료로 개방한 것으로 알려졌다.

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여기에 팬들을 향한 진심을 담은 손편지를 전달했을 뿐 아니라, 당시 전속 모델로 활동하던 브랜드의 제품을 직접 구입해 참석한 팬 전원에게 선물하기도 했다.

30주년을 맞은 올해까지도 팬들을 향한 변함없는 애정을 보여주고 있는 송혜교. 굳이 자신의 선행을 앞세우지 않는 조용한 배려가 다시 한번 팬들의 마음을 움직이고 있다.