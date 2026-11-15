권상우, ♥손태영과 결혼 18주년 기념 미국行 "살면서 가장 오래 만난 여자"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 권상우·손태영 부부가 결혼 18주년을 맞아 달콤한 데이트를 즐겼다.

15일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '18주년 결혼기념일을 맞은 손태영♥권상우 부부의 특별한 하루(+딸 리호 선물)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 지난 9월 미국을 찾은 권상우와 손태영이 결혼기념일을 맞아 특별한 시간을 보내는 모습이 담겼다.

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손태영은 최근 미국에 잠시 방문한 남편 권상우와 외출에 나섰다고 밝히며 "9월 28일, 밖에 둘이 나왔는데 알고 보니 결혼기념일이었다"고 설명했다. 이에 권상우는 "나오기 전에 알았지"라고 답했다. 반면 손태영은 자막을 통해 "저는 완전 까먹었지 뭐예요"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

두 사람은 과거 방문했을 당시 맛있게 먹었던 식당을 다시 찾았다. 손태영은 "그때 예전에 왔을 때 맨해튼에 있는 여기 식당이 맛있어서 권 아빠를 데리고 왔다"고 설명했다. 이날은 지인까지 함께해 세 사람이 오붓하게 식사를 즐겼다.

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맛있는 음식으로 식사를 마친 뒤에는 결혼기념일을 기념해 카페로 자리를 옮겼다. 두 사람은 달콤한 디저트를 함께 즐기며 여유로운 시간을 보냈다.

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특히 권상우는 손태영을 바라보며 "살면서 가장 오래 만난 여자네요. 17년을 만났습니다"라고 애정을 드러냈다. 손태영 역시 "저도 그래요. 참 오래 만난 남자입니다"라고 화답하며 미소를 지었다. 오랜 시간 함께해 온 부부의 편안하면서도 다정한 분위기가 고스란히 전해졌다.

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이후 영상에는 두 사람의 연애 초기 모습부터 결혼식 당시 사진까지 공개돼 추억을 더했다. 풋풋했던 연애 시절의 모습은 물론, 결혼기념일마다 남겨온 영상까지 이어지며 18년이라는 세월 동안 쌓아온 두 사람의 추억을 되짚었다.

한편 권상우와 손태영은 2008년 9월 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 2019년부터 자녀들의 교육을 위해 미국 뉴저지에 머무르고 있으며, 유튜브 채널을 통해 가족과 미국에서의 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com