"외로움 달래준 남사친 있어" 박선주, ♥강레오와 8년 별거 생활에도 만족(탐비)

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[스포츠조선 김소희 기자]'탐정들의 영업비밀'에서 박선주가 의문의 '남사친' 존재를 고백한다

16일(월) 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 "돌아가신 친정어머니의 유골을 찾아달라"는 70대 의뢰인의 안타까운 사연을 다룬다. 의뢰인은 2024년 12월, 우연히 가족관계증명서를 발급받았다가 6개월 전 어머니가 세상을 떠났다는 청천벽력 같은 소식을 접했다. 당시 어머니를 모시고 살며 곁에서 돌봤던 사람은 다름 아닌 의뢰인의 여동생이었다. 반년이 지나서야 어머니의 사망 소식을 알게 된 의뢰인은 여동생에게 연락을 취했지만 전화는 연결되지 않았다. 불길한 예감에 어머니의 가족관계증명서를 확인한 의뢰인은 또 한 번 충격에 빠질 수밖에 없었다. 어머니가 사망하기 불과 이틀 전, 여동생이 이미 사망한 것으로 기록되어 있었다. 의뢰인은 "밥도 못 먹고 계속 울기만 했다"며 당시의 참담했던 심경을 털어놓는다.

그런데 의문은 여기서 끝나지 않는다. 미혼모였던 의뢰인의 여동생은 아들을 낳아 어머니 집에서 키우며 함께 생활해 왔다. 이에 의뢰인은 두 사람의 마지막을 알고 있을 조카에게 연락을 취했지만, 돌아온 것은 "다 죽이겠다"는 섬뜩한 협박과 차마 입에 담기 힘든 막말뿐이었다. 이후 조카는 전화번호를 바꾼 채 종적을 감췄다. 뒤늦게 친정집을 찾아가 봤지만 문은 굳게 잠겨 있었고, 조카의 행방은 묘연하기만 했다. 의뢰인은 "하루빨리 어머니 유골을 찾아 아버지 곁에 모시고 싶다"며 눈물을 쏟는다. 이를 지켜보던 데프콘은 "이번 사건은 굉장히 복잡하고 미스터리하다"며 의구심을 드러낸다. 과연 한집에서 벌어진 모녀의 석연치 않은 죽음에는 어떤 비밀이 숨겨져 있는 것일지, 조카는 왜 이모에게 살벌한 협박을 남긴 채 사라진 것일지 얽히고설킨 사건의 진실은 방송에서 밝혀진다.

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한편 이번 방송에는 명품 보컬 박선주가 일일 탐정으로 출격해 날카로운 추리력과 유쾌한 입담을 뽐낸다. 2012년 인기 셰프 강레오와 결혼한 박선주는 딸의 학교 문제로 제주도행을 택하면서 이른바 '월간 부부'라는 신개념 라이프 스타일로 화제를 모았다. 외로운 순간은 없었냐는 질문에 박선주는 뜻밖에도 "자유롭고 좋다"며 쿨한 만족감을 드러낸다. 이런 가운데 박선주가 외로움을 달래준 특별한 '남사친'의 존재를 깜짝 공개해 현장을 발칵 뒤집는다. "사귄 지 2년 정도 됐다"는 폭탄 발언에 이어, 서로 애칭까지 부를 만큼 각별한 사이라는 고백에 유인나는 당황스러움을 감추지 못한다. 박선주의 마음을 사로잡은 특별한 남사친은 과연 누구일지, 베일에 싸인 정체는 11월 16일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀'에서 공개된다.