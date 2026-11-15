1년 전 설거지 그대로+바퀴벌레 사체까지..충격적 집 상태 (결혼 지옥)

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[스포츠조선 박아람 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'에 해녀의 꿈과 현실 사이에서 갈등하는 '해녀 부부'가 등장한다.

11월 16일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 191회에는 결혼 3년 차 '해녀 부부'의 사연이 공개된다. 해녀가 되겠다는 꿈 하나로 제주에 내려온 아내는 그곳에서 제주 토박이 남편을 만나 결혼했다. 한창 행복할 신혼이지만 아내는 "남편을 믿지 못하겠다"라며 극심한 갈등을 드러낸다. 대체 두 사람에게는 무슨 일이 있었던 것일까.

남편은 제주에서, 아내는 인천 친정에서 지내며 1년째 따로 살고 있다는 '해녀 부부'. 두 사람이 떨어져 살게 된 데에는 아이의 치료 문제가 있었다. 아내는 선천적 장애가 있는 아이의 치료를 위해 서울 병원을 오가야 했고, 출산 이후 친정에서 홀로 아이를 돌보고 있다고. 이어 아내는 아이의 상태를 처음 알게 된 뒤 남편이 건넨 예상 밖의 농담을 떠올리며 "어떻게 자기 자식에게 그런 말을 할 수 있나 싶었다"라며 눈물을 흘린다. 아내에게 깊은 상처로 남은 남편의 한마디는 무엇이었을까.

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오랜만에 아이와 함께 제주 집으로 돌아온 아내는 현관에 들어서자마자 할말을 잃는다. 소파 위에 쌓인 빨래부터 식탁을 가득 채운 물건, 곳곳에 방치된 휴지와 발톱, 죽은 벌레까지. 발 디딜 틈 없이 어질러져 있었던 것. 심지어 세탁실에서는 바퀴벌레 사체가 발견되고, 오랫동안 방치된 패딩에는 곰팡이까지 피어 있어 MC들은 "너무했다"라며 경악한다. 심지어 남편은 청소기를 돌린 지 두 달이 넘었다고 털어놔 스튜디오를 술렁이게 한다.

아내는 자신이 1년 전 두고 간 설거지거리까지 그대로 남아 있다며 쉴 틈 없이 집을 치우기 시작하고, 결국 "모든 상황이 버겁다"라며 눈물을 쏟는다. 반면 남편은 집 안에 쌓인 물건의 대부분이 아내의 짐이라며 억울함을 호소하는데. 아내의 짐은 이사 당시 트럭으로 세 차례나 옮겨야 했지만, 자신의 짐은 승용차 한 대에 모두 실릴 정도였다는 것.

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두 사람의 갈등은 아내의 해녀 꿈을 두고 더욱 거세진다. 남편은 아내가 해녀가 되기까지 들어간 비용을 모두 자신이 부담했지만 정작 해녀로서 수입은 거의 없다며 "해녀를 하면 할수록 마이너스다. 제 삶이 불행해지고 있다"라고 토로한다. 급기야 남편은 아내를 향해 "내가 네 ATM기는 아니잖아"라며 목소리를 높인다는데. 반면 아내는 해녀가 되기 직전까지 왔는데 이제 와 꿈을 포기할 수는 없다며 억울함을 드러낸다.

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충격적인 집 상태와 해녀의 꿈을 둘러싼 부부 갈등의 전말은 11월 16일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 191회에서 공개된다.

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tokkig@sportschosun.com