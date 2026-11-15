'김종진♥' 이승신, 중학교 전까지 '야뇨증' 앓았다..."밤마다 소변 보기 힘들어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이승신이 중학교에 들어가기 전까지 야뇨증을 앓았던 일과 새아버지의 따뜻한 보살핌을 떠올렸다.

자신이 새아버지의 딸이라는 사실을 알게 된 건 중학교 시절 생활환경조사서를 작성하면서였다고 밝혔다.

15일 방송된 MBN 시사교양 프로그램 '당신이 아픈 사이'에는 이승신이 출연했다. 이날 '울타리'를 키워드로 이야기를 나눈 이승신은 남편 김종진에 앞서 자신에게 든든한 울타리가 돼준 아버지를 언급했다.

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이승신은 "아버지 별명이 공자님이었다. 굉장히 지혜롭고 다정하신 분이었다"며 "5남매 중 제가 제일 손이 많이 갔다"고 말했다. 어릴 때 몸이 약해 열이 나면 경기를 자주 일으켰고, 그럴 때마다 아버지는 자신을 업고 병원으로 달려갔다고 했다.

중학교에 들어가기 전까지 야뇨증을 앓았던 사실도 털어놨다. 이승신은 "아빠는 회사를 다니셔야 하는데 그걸 고치고 싶으셔서 새벽에 저를 깨워 화장실에 데려다주셨다"며 "몇 년을 그렇게 해서 고쳤다. 오줌 쌌다고 혼낸 게 아니라 차근차근 알려주셨다"고 회상했다.

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자신이 새아버지의 딸이라는 사실은 중학교 시절 알게 됐다. 이승신은 "생활환경조사서를 보니 다른 가족들은 남 씨인데 저만 이 씨였다"며 언니와 오빠에게 물어본 뒤 아버지가 새아버지라는 것을 알았다고 밝혔다.

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그는 친아버지가 군인이었으며 자신이 태어나기 전 세상을 떠났다고 설명했다. "친아버지가 9월에 돌아가시고 제가 10월에 태어났다. 유복자로 태어났다"며 "제가 다섯 살 때 어머니가 재혼했고, 아래로 동생 둘이 생겨 자연스럽게 5남매로 살았다"고 말했다.

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이어 "혈연관계가 아닌데도 잘해주셔서 저에게는 굉장히 든든한 울타리가 돼주셨다"고 새아버지에게 고마움을 전했다.

한편 이승신은 2006년 가수 김종진과 결혼했다.

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narusi@sportschosun.com