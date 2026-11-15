송백경, 성우극회 자진 탈퇴 철회→사과..“경솔, 앞으로 이런 일 없을 것”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 원타임 출신 KBS 성우극회 자진 탈퇴 의사를 철회하고 극회에 남기로 했다.

송백경은 15일 자신의 개인 계정을 통해 KBS 성우극회 탈퇴 요청을 철회한 사실을 직접 알렸다.

송백경은 "나는 작년 12월쯤 KBS 성우극회 자진 탈퇴를 요청했다. 그런데 약 1년여 만인 며칠 전 극회 탈퇴 요청을 철회하고 KBS 성우극회에 남겠다는 의사를 극회장단과 극회 운영진께 전달했다"고 밝혔다.

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이어 "저의 자진 탈퇴 요청이나 그 요청을 철회한다는 의사 표명은 극회 설립 이래 최초로 접수된 일들이라서 극회 정관을 두고 사안을 결정하는 데 임원들께서 많은 고민을 하셨다고 들었다"고 설명했다.

자신의 행동에 대한 반성도 전했다. 송백경은 "차후에는 이런 경솔한 행동을 하지 않겠다는 다짐을 이곳을 통해 밝혀두는 바"라며 "저의 잔류 의사를 받아주시고 너그러운 결정을 내려준 KBS 성우극회 임원진들께 고마운 마음을 전달하고 싶다"고 감사 인사를 전했다.

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그러면서 자신의 성우 이력에 대한 자긍심도 드러냈다.

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그는 "저는 KBS 44기 공채 성우 출신이며 한국성우협회를 탈퇴하지 않은 정회원"이라며 "앞으로 무엇을 하고 살아가든 KBS 공채 성우 출신이라는 자긍심을 늘 가슴에 안고 살아가겠다"고 덧붙였다.

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한편 송백경은 1998년 그룹 원타임으로 데뷔해 '1TYM', '쾌지나 칭칭', '핫 뜨거' 등의 곡으로 사랑받았다. 이후 2019년 KBS 공채 44기 성우로 합격해 새로운 활동을 시작했다.

tokkig@sportschosun.com

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다음은 전문

나는 작년 12월쯤 KBS 성우극회 자진탈퇴를 요청하였습니다.

그런데 약 1년여만인 며칠 전 극회 탈퇴 요청을 철회하고 KBS 성우극회에

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남겠다는 의사를 극회장단과 극회 운영진께 전달했습니다.

저의 자진탈퇴 요청이나 그 요청을 철회한다는 의사표명은

극회 설립이래 최초로 접수된 일들이라서 극회정관을 두고

사안을 결정하는데 임원들께서 많은 고민을 하셨다고 들었습니다.

차후에는 이런 경솔한 행동을 하지않겠다는 다짐을 이 곳을 통해

밝혀두는 바입니다.

저의 잔류의사를 받아주시고 너그러운 결정을 내려준 KBS성우극회 임원진들께

고마운 마음을 전달하고싶습니다.

저는 KBS 44기 공채성우 출신이며 한국성우헙회를 탈퇴하지않은 정회원입니다.

앞으로 무엇을 하고 살아가던 KBS공채 성우 출신이라는 자긍심을 늘 가슴에 안고

살아가겠습니다.