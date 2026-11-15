김준호, '만삭' 김지민 운전 시키다니.."남편이 좀 하세요" 쓴소리 쏟아져

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 김준호가 임신 중인 아내 김지민의 운전 모습으로 네티즌들의 뜻밖의 지적을 받았다.

김지민은 15일 "겨울 여행은 동해시죠! 묵호 핫한 거 아시죠? 현지인 가족 나들이~!! 가본 곳은 무조건 또 간다!"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상 속 김지민과 김준호는 묵호 바다를 감상한 뒤 현지 맛집을 찾아 식사를 즐기고 본격적인 관광에 나섰다.

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특히 김지민이 직접 운전대를 잡아 눈길을 끌었다. 동해가 고향인 김지민은 아름다운 해안도로를 달리며 "동해가 너무 좋다"고 고향에 대한 애정을 드러냈다. 이에 김준호는 "나도 좋다. 자기가 태어난 곳이잖아"라며 다정한 면모를 보였다. 이후 두 사람은 김지민의 친정 가족들과도 만나 함께 콩나물국밥을 먹으며 화기애애한 시간을 보냈다.

하지만 영상을 본 네티즌들의 시선은 김지민의 운전 모습에도 쏠렸다. 내년 2월 출산을 앞둔 임신 후기인 김지민이 직접 운전하는 모습을 두고 김준호를 향한 당부가 이어진 것.

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네티즌들은 "준호님! 이제 운전 좀 하세요", "준호님 운전 연수하세요. 이제는 해야 할 때 아닌가요" 등의 댓글을 남기며 임신 중인 아내를 위해 김준호가 운전대를 잡아야 하는 것 아니냐는 반응을 보였다.

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앞서 김준호는 운전면허증은 있지만 운전이 무서워 실제로 운전하지 못한다고 고백한 바 있다.

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한편 김지민은 지난해 7월 김준호와 결혼, 결혼 1년 만인 지난 7월 임신 소식을 알렸다. 첫 시험관 시술을 통해 임신에 성공했으며 태명은 '두룹이'다. 현재 아들을 임신 중으로 출산 예정 시기는 2027년 2월 초다.

jyn2011@sportschosun.com