대기업 가사도우미→'500억 매출 CEO' 박미희, 이번엔 거제도 살렸다 (사당귀)

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[스포츠조선 김수현기자] 연 매출 500억 원 신화를 쓴 '김치 명장' 박미희가 수해로 생계 터전을 잃은 거제도 상인들을 위해 김숙, 양준혁 등과 함께 통 큰 김치 나눔에 나섰다.

15일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 연 매출 약 500억 원을 기록하며 '김치 신화'를 쓴 박미희 보스가 지난여름 기록적인 폭우로 큰 피해를 입은 거제도 상인들에게 온정을 전하는 모습이 그려졌다.

이날 박미희 대표는 "올해 거제가 큰 수해를 입었다는 소식을 들었다"며 직접 거제 현장을 찾았다.

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거제시는 지난 8월 쏟아진 기록적인 폭우로 막대한 피해를 입었으며, 많은 상인이 하루아침에 생계의 터전을 잃고 힘겨운 시간을 보내왔다.

이에 박 대표는 실의에 빠진 상인들을 위로하고 힘을 보태기 위해 정성껏 준비한 김치 나눔 행사를 마련했다.

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일손이 가장 바쁜 김장철인 탓에 본사 직원들이 함께하지 못하자, MC 김숙이 든든한 지원군을 자처하며 팔을 걷어붙였다. 여기에 '장사천재' 조서형 셰프와 전 야구선수 양준혁, 양치승 관장까지 총출동해 따뜻한 나눔에 힘을 보탰다.

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특히 양준혁은 현장에서 "박미희 대표님이 내 스승이고, 나는 수제자"라고 의기양양하게 외치며 남다른 애정을 드러내 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 1961년 11월생(만 64세)인 박미희 대표는 2024년 대한민국 김치 명장으로 선정된 인물이다.

그는 앞서 '사당귀'와 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자' 등에 출연해, 과거 서울의 한 직물공장 식당에서 일을 시작해 19세에 고(故) 김우중 대우그룹 회장 자택의 가사도우미로, 21세에는 쌍용건설 사장 자택의 총책임자로 발탁되었던 파란만장한 성공 스토리를 공개해 큰 화제를 모은 바 있다.