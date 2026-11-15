이지현, 퇴사 후 오히려 겹경사 터졌다.."새 미용실 연말까지 예약 꽉 차"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 위치가 가까워 마음에 드는 미용실 이직 후 이틀 만에 연말 예약이 마감된 근황을 전했다.

15일 이지현은 자신의 SNS를 통해 "잠시 쉬는 동안 여기저기 안 아픈 곳이 없어서 열심히 운동했다"며 "허리가 아파 코어 운동을 집중적으로 했더니 복근이 나왔다"라는 글과 함께 근황을 전했다.

온몸이 근육으로 다져진 그는 자녀 양육과 독박 살림, 본업까지 병행하는 바쁜 일상 속에서도 완벽한 자기관리로 감탄을 자아냈다.

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온몸이 근육인 이지현은 자녀들 케어와 독박살림, 일까지 하며 바쁜 와중에도 엄청난 몸매를

이지현은 "소중한 머리숱위해 열심히 홈케어 언제 달렸는지 기억도 나지않는 러닝. 10k는 거뜬하게 뛰었는데 겨우겨우 7~8k씩 뛰었어다. 꾸준함의 중요성"이라고 덧붙였다.

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또한 "집안과 냉장고 대청소를 하며 미니멀리즘을 위한 어마어마한 집안 다이어트를 했다"며 "밀렸던 사소한 일부터 큰일까지 다 치르고 반려견 막내딸 몰리와도 더 깊이 교감했다"고 전했다.

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무엇보다 팬들의 시선을 사로잡은 것은 그의 '미용사 제2막' 소식이었다. 이지현은 "내일부터 다시 첫 출근 준비 완료"라며 "서울, 경기, 대전, 대구, 부산 등 정말 멀리서까지 많은 분이 예약해 주셔서 감사드린다. 귀한 발걸음 헛되지 않게 한 분 한 분 최선을 다해 예쁘게 해드리겠다"고 각오를 다졌다.

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특히 "다시 첫 출근 준비 완료. 이틀만에 예약이 연말까지 꽉 찼어요. 진심으로 감사드려요"라며 폭발적인 인기를 실감케 했다.

앞서 이지현은 지난 10일 SNS를 통해 "자녀를 돌보기 위해 다니던 미용실을 떠난다"며 기존 매장 퇴사 소식을 알린 바 있다. 다만 미용사를 그만두는 것이 아니라, 아이들 케어와 일을 병행하기 위해 집에서 5분 거리에 있는 새로운 매장으로 근무지를 옮겨 모델 작업을 중심으로 활동을 이어가기로 결정했다.

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이지현은 미용사라는 새로운 꿈을 위해 피나는 노력을 기울여 온 인물로도 잘 알려져 있다. 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전한 그는 무려 '7전 8기' 끝에 자격증 취득에 성공하며 제2의 인생을 열었다.

한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔해 대중의 사랑을 받았다. 두 번의 이혼을 겪은 그는 현재 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.