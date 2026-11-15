송혜교, 20대 때 왜 그랬나.."작품 많이 남겨둘 걸" 뒤늦은 후회

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 송혜교가 20대 시절을 돌아보며 작품 활동에 대한 아쉬움을 고백했다.

지난 14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 홍보를 위해 출연한 공유와 송혜교의 모습이 담긴 '레트로는 핑계고' 영상이 공개됐다.

이날 유재석은 과거의 청춘을 회상하며 "지금 생각해 보면 20대는 열정과 낭만이 있었다. 그리고 시간이 많았다"라고 말했다. 이어 20대 시절 바쁜 일정을 소화했던 송혜교에게도 비슷한 추억이 있는지 물으며 "혜교는 20대 때 너무 바빴기 때문에 그런 게 없었겠다"라고 이야기했다.

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이에 송혜교는 예상과 다른 답변을 내놨다. 그는 "생각보다 시간 많았다. 제가 요즘에 조금 후회하는 부분인데, 그때의 시간이 돌아오지 않는데 생각보다 제가 20대 때 작품을 많이 못 남겨 놨더라. 나름 혼자만의 어떤 기준이 있었는지 작품을 고를 때 뭐가 많이 재었던 거 같다. 그러다 보니까 놓친 작품들도 많다. '그때 좀 많이 남겨둘 걸 뭘 그렇게 재고 안 했을까'라는 후회가 있다"라고 솔직하게 털어놨다.

20대 시절의 일상에 관한 이야기도 이어졌다. 송혜교가 "20대 때는 어쩔 수 없이 노는 걸 좋아했던 것 같다"라고 하자 유재석은 당시 주로 무엇을 하며 시간을 보냈는지 궁금해했다.

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질문을 받은 송혜교는 "저요?"라고 되물으며 당황한 표정을 지었다. 이를 지켜보던 유재석은 "지금까지 흔들리지 않았거든? '저요?'에서 처음으로 흔들렸다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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송혜교는 당시 친구들과 보냈던 소소한 일상도 공개했다. 그는 "미용실 가서 염색할 애는 염색하고, 파마할 친구하고 예쁘게 한 다음에 카페 가서 몇 시간씩 수다 떨었다"라고 설명했다. 그러자 공유는 "그게 다야?"라고 되물으며 의외라는 반응을 보였다.

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송혜교는 특별할 것 없는 일상이었지만 당시에는 촬영을 마치고 쉬고 싶은 마음이 컸다고 전했다. 그는 "별 거 없었다. 근데도 그때는 빨리 촬영 끝났으면 좋겠고 그랬다. 너무 피곤하고 '나 집에 가면 바로 기절할 거야' 그래놓고 신 딱 끝나면 살아나는 거다"라고 덧붙였다.

jyn2011@sportschosun.com