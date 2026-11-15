정호영, '사업 대박' 돈방석 앉겠네..까다로운 대기업 유통사 매년 '재계약' (사당귀)

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[스포츠조선 김수현기자] 정호영 셰프가 대형 유통업체 및 편의점과의 잇따른 계약 성사를 자랑하며 '유통업계 도장깨기' 면모를 과시했다.

15일 방송된 KBS 2TV 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 381회에서는 정호영 셰프와 양치승 관장이 신메뉴 '컵푸드' 개발에 도전하는 모습이 그려졌다.

이날 최근 외식업에 새롭게 뛰어든 양치승은 정호영을 향해 90도로 깍듯하게 인사하며 남다른 열정을 드러냈다. 이에 직접 컵푸드를 개발한 정호영은 한껏 거드름을 피우며 "중요한 사람에게 반응 조사를 받아야 한다"고 운을 뗐다.

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이를 들은 양치승은 대기업 편의점 대표와 대형 유통업체 대표를 언급하며 "우리 새벽 배송하는 거냐"고 한껏 들뜬 모습을 보였다.

정호영은 "지금 누구를 만날지 미리 말하면 긴장할 것 같다"며 뜸을 들였고, 양치승은 "호영이가 대형 유통업체와 컬래버레이션을 많이 해서 나도 만나볼 수 있지 않을까 기대된다"고 속내를 내비쳤다.

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정호영은 "내년 초까지 대형 편의점과 계약이 되어 있고, 유명 새벽 배송 업체(컬리)와는 매년 계약을 연장하고 있다"며 대기업과의 탄탄한 파트너십을 자랑했다.

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양치승이 "거기 대기업에 입점하기가 되게 까다롭던데"라며 놀라움을 금치 못하자, 정호영은 "처음 들어가는 게 보통 일이 아니다"라며 남다른 자부심을 드러냈다.

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정호영의 화려한 유통업계 계약 이력은 스튜디오의 MC들마저 감탄하게 했다. 지켜보던 김숙과 전현무는 "정호영 셰프, 편의점 업계는 거의 도장깨기네"라며 그의 사업 수완을 치켜세웠다.