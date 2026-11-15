[속보]'음주운전' 고경표, 직접 입 열었다 "주머니에 넣은 것은 키" 모든 활동 중단 [전문]

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고경표가 음주운전으로 청소차를 들이받는 사고를 낸 사실을 인정하고 고개를 숙였다. 사고 당시 혈중알코올농도가 면허취소 수준이었던 가운데, CCTV 영상에서 포착된 행동에 대해서도 직접 해명했다.

고경표는 15일 자신의 SNS를 통해 장문의 사과문을 게재했다.

그는 "11월 14일 새벽 술을 마시고 운전하다 청소차를 들이받았습니다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준을 넘었습니다"라고 사고 사실을 인정했다. 이어 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못입니다. 음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼습니다. 제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었습니다. 무책임한 행동이었습니다"라고 반성했다.

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사고 당시 상황에 대해서도 구체적으로 설명했다. 고경표는 "청소차와 부딪힌 뒤 차를 세울 곳이 바로 눈에 띄지 않아 조금 더 가서 차를 세웠습니다. 차에서 내려 제가 어디를 들이받은 건지 살폈습니다. 환경미화원 두 분을 뵙자마자 죄송하다고 말씀드렸습니다"라고 밝혔다.

이어 "두 분은 이미 경찰에 신고했다고 조심스럽게 말씀해 주셨습니다. 화를 내셔도 드릴 말씀이 없는 상황이었는데 그렇게 말씀해 주시니 더 당황스럽고 죄송해서, 어디라도 숨고 싶은 심정이었습니다"라며 "제 잘못에 대해 책임을 지겠다고, 다시 한번 정말 죄송하다고 말씀드리고 그 자리에서 잠시 얘기를 나누며 경찰을 기다렸습니다"라고 덧붙였다.

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특히 사고 현장 CCTV 영상에서 외투 주머니에 무언가를 넣는 듯한 모습이 포착된 것과 관련해서도 해명했다. 고경표는 "영상에서 제가 외투 주머니에 넣은 것은 손에 들고 있던 차 키였습니다"라고 설명했다.

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이번 사고로 예정된 활동을 모두 중단하겠다는 뜻도 전했다. 그는 현재 출연 중인 프로그램과 공개를 앞둔 작품의 제작진 및 동료들에게 사과하며 "같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계십니다"라고 미안한 마음을 드러냈다.

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이어 "오래 응원해 주신 팬 여러분, 저를 만나기 위해 시간을 내고 기다리신 분들, 제 작품과 방송을 봐주신 모든 분께 죄송합니다"라며 "경찰 조사에 성실히 임하겠습니다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠습니다. 예정된 활동은 모두 중단하겠습니다"라고 밝혔다.

앞서 14일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의를 받는 고경표를 조사하고 있다.

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고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 운전하다 청소차를 들이받은 혐의를 받는다. 당시 차량에 동승자는 없었던 것으로 확인됐다. 사고 당시 고경표의 혈중알코올농도는 면허취소 기준인 0.08% 이상이었던 것으로 조사됐다. 경찰은 음주 측정 이후 고경표를 귀가 조치했으며, 향후 구체적인 사고 경위를 조사할 방침이다.

jyn2011@sportschosun.com