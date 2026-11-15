맹승지 맞아? 개그우먼 은퇴하더니 달라진 얼굴..'배우 프로필' 공개

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[스포츠조선 김수현기자] 맹승지가 개그우먼 은퇴와 배우 전향을 선언한 가운데, 몰라보게 달라진 분위기의 새 프로필 사진을 공개해 시선을 사로잡았다.

지난 14일 맹승지는 자신의 SNS를 통해 "배우 프로필은 10년 만에 찍는 것 같아요"라는 글과 함께 여러 장의 프로필 사진을 게재했다.

그는 "저번 달에 찍은 건데, 성격이 사진에 그대로 묻어나는 느낌"이라며 새 프로필에 대한 남다른 만족감을 드러냈다.

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공개된 사진 속 맹승지는 화사한 금발 헤어스타일에 사랑스러움을 강조한 메이크업을 소화하며 시선을 모았다.

특히 과거 개그우먼 활동 시절의 통통 튀는 이미지와는 사뭇 달라진 한층 세련되고 청순한 분위기가 돋보인다. 맹승지는 최근 개인 채널 등을 통해 성형 및 시술 사실을 솔직하게 고백하며 철저한 자기관리 근황을 전해 화제를 모은 바 있다.

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앞서 맹승지는 최근 SNS를 통해 "나는 이번 5월, 개그우먼 은퇴를 했다"라고 직접 밝혀 이목을 집중시켰다. 당시 그는 "개그 무대는 안 한 지 10년이 넘었고 앞으로도 할 생각이 없다"라고 선을 그으며 "안 물어봤고 안 궁금하실 텐데 가끔씩 물어보시는 분들 계셔서 그냥 말씀드린다"라고 은퇴를 공식화한 배경을 설명했다.

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이어 "개그우먼으로 활동했던 일들은 인생에서 아주 뜨거웠고 감사하고 즐거운 추억이었다"라면서 "인생 2막은 더욱 즐겁게 보내도록 하겠다"라고 소회를 전했다.

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다만 연예계 완전 은퇴는 아님을 분명히 했다. 맹승지는 "배우 활동이나 방송인으로는 계속 남을 생각이니 혹시라도 아쉬워 마시길 바란다"라고 덧붙이며 활발한 연기 활동을 예고했다.

한편 2013년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔해 대중의 사랑을 받은 맹승지는 일과 사랑 두 마리 토끼를 모두 잡으며 겹경사를 맞았다.

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지난 8월 SNS를 통해 의사 남자친구와 함께 찍은 사진을 공개하며 열애 사실을 알린 그는, 이후 결혼 계획을 묻는 질문에 "당시에는 결혼 생각이 없었지만 이제 슬슬 준비해야죠"라고 답하며 남자친구를 '예비 신랑'이라 칭하는 등 결혼이 임박했음을 암시한 바 있다.