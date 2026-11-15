'9년 장수 커플' 이광수♥이선빈, 김우빈♥신민아처럼 결혼 골인할까 [SC이슈]

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이광수와 이선빈이 공개 열애 9년 차에도 변함없는 애정을 과시하며 관심을 모으고 있다. 꾸준히 데이트하는 모습이 포착되는 것은 물론 공식 석상에서도 서로를 향한 애정이 드러나면서 두 사람의 결혼 여부에도 관심이 쏠린다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 이광수와 이선빈의 데이트 사진이 잇달아 공개됐다.

사진 속 두 사람은 쇼핑몰과 매장, 해외 거리 등 여러 장소에서 함께 시간을 보내고 있다. 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 외출했지만, 나란히 걷거나 손을 잡고 이야기를 나누는 모습에서 편안하고 다정한 분위기가 느껴진다.

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특히 함께 선 두 사람의 남다른 키 차이도 화제를 모았다. 프로필상 이광수의 키는 193cm, 이선빈은 166cm로 두 사람 사이에는 무려 27cm의 차이가 있다. 나란히 선 사진에서 드러난 설레는 키 차이에 누리꾼들의 반응도 이어졌다.

두 사람의 데이트 모습이 공개된 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 이광수와 이선빈은 이선빈의 반려견과 함께 한강에서 산책을 즐기는 모습이 포착돼 화제를 모았다. 이선빈의 반려견을 다정하게 챙기며 함께 걷는 이광수의 모습에 팬들의 관심이 집중되기도 했다.

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공식 석상에서도 두 사람의 애정은 숨겨지지 않았다. 지난해 연말 열린 청룡영화상에서 이광수는 절친 김우빈과 함께 시상자로 무대에 올랐다. 당시 객석에는 연인 이선빈도 자리하고 있었다.

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이광수와 김우빈이 감독상 시상을 위해 등장하자 카메라는 객석에 앉아 있던 이선빈을 비췄다. 이에 이선빈은 양손으로 망원경 모양을 만들어 무대 위 이광수를 바라보는 듯한 귀여운 제스처를 취했다. 이를 본 이광수는 쑥스러운 듯 미소를 지어 눈길을 끌었다.

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이광수와 이선빈은 2018년 열애 사실을 인정한 뒤 9년째 공개 연애를 이어오고 있다. 방송에서도 서로를 향한 애정을 드러내며 연예계 대표 장수 커플로 자리매김했다.

이런 가운데 이광수의 절친 김우빈은 배우 신민아와 약 10년간의 열애 끝에 결혼에 골인해 부부가 됐다. 오랜 시간 사랑을 키워온 두 커플의 인연이 겹치면서 이광수와 이선빈 역시 결혼 소식을 전할지 관심이 모인다.

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jyn2011@sportschosun.com