트루디, '흙빛된 얼굴' 충격 근황..."살고 싶어 기어서 병원 갔다"

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 트루디가 심각한 컨디션 난조를 호소하며 병원에서 링거 투혼을 벌인 근황을 공개해 팬들의 걱정을 자아냈다.

지난 14일 트루디는 자신의 SNS를 통해 "역대급 근육통, 오한, 두통"이라는 글과 함께 지친 기색이 역력한 채 침대에 누워 있는 사진을 게재했다.

트루디는 "진심 갑자기 몸이 찢어질 것 같음. 아프지만 버텨야 해"라며 극심한 고통을 토로했다.

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실제로 공개된 사진 속 트루디는 평소 특유의 밝고 생기 넘치던 모습과 달리 흙빛에 가까운 수척한 낯빛을 띠고 있어 안타까움을 더했다.

결국 버티지 못한 트루디는 몇 시간 뒤 병원에서 수액을 맞고 있는 사진을 추가로 공개했다.

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그는 "살고 싶어서 기어서 병원 감. 진짜 아무리 생각해도 건강한 게 최고다"라고 덧붙이며 당시의 위급했던 상황을 전했다.

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한편 트루디는 지난 2021년 전 야구선수 이대은과 결혼해 지난해 11월 첫아들을 품에 안았다.

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출산 후 육아와 활동을 병행하던 그는 지난 7월 산후우울증 진단을 받고 약물을 복용 중이라는 사실을 솔직하게 고백해 많은 이들의 응원을 받은 바 있다.