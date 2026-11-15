박보영, 어떻게 화장 지우니 더 예뻐지지..."왜 안 늙지?" 팬들도 감탄

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 박보영이 미국 뉴욕 여행 중 화장기 없는 민낯에도 눈부신 '방부제 동안 미모'를 자랑해 팬심을 설레게 했다.

15일 박보영은 자신의 SNS를 통해 "in new york"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박보영은 평소 작품 활동 당시의 화려한 분장과 달리 민낯에 가까운 수수한 얼굴과 편안한 옷차림으로 여행을 만끽하는 모습이다.

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특히 현지 레스토랑에서 포착된 박보영은 화장기 없는 뽀얀 피부에 안경을 무심하게 머리 위로 올려 쓴 자연스러운 스타일을 선보였다. 꾸밈없는 모습임에도 특유의 사랑스러운 분위기와 감탄을 자아내는 눈부신 미모가 돋보여 시선을 사로잡았다.

이를 본 국내외 팬들은 "썸네일 정말 기절해. 뭐든 다 해주고 싶게 쳐다보심", "다음 생엔 꼭 박보영 목도리로 태어나야지", "언니 시간이 멈춘 것 같아요. 왜 안 늙지?" 등의 뜨거운 반응을 쏟아냈다.

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한편 박보영은 지난 4월 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'를 통해 강렬한 연기 변신을 선보이며 대중과 만났다. '골드랜드'는 밀수 조직의 1,500억 원대 금괴를 손에 넣은 희주(박보영 분)가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러다.