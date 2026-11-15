"유재석 대통령 갑시다!"...35년만 문화훈장에 발칵 뒤집힌 '런닝맨'

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[스포츠조선 김수현기자] 데뷔 35년 만에 보관문화훈장을 수훈한 방송인 유재석이 '런닝맨' 멤버들의 열띤 축하와 함께 유쾌한 정계 진출 농담 세례를 받았다.

15일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 게스트 규현과 함께 주어진 힌트를 바탕으로 서울의 가을 사진 명소를 찾아가는 '가을 투 비 컨티뉴드' 레이스가 펼쳐졌다.

이날 오프닝에서 '런닝맨' 멤버들은 유재석의 경사스러운 소식을 축하하며 훈훈한 분위기를 자아냈다. 유재석은 최근 데뷔 35년 만에 '2026 대한민국 대중문화예술상'에서 영예의 보관문화훈장을 수훈하며 '국민 MC'의 독보적인 위상을 입증한 바 있다.

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소식을 접한 지석진은 "네가 훈장을 받았냐"며 놀라움을 금치 못했고, 김종국 역시 "훈장은 진짜 대단한 것"이라며 감탄을 연발했다. 이에 유재석은 "모두 여러분 덕분이다"라며 함께해 준 출연진과 제작진에게 공을 돌리는 특유의 겸손한 면모를 보였다.

그러자 지석진은 "재석아, 이제 출마만 하면 된다"라며 특유의 짓궂은 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

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하하 또한 "김종국은 축구협회장 가고, 재석이 형은 대통령 갑시다"라고 맞장구를 치며 유재석을 추켜세웠다.

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이어 지석진은 "훈장은 진짜 대단한 거다. 아무나 못 받는다"라고 진심 어린 존경과 축하를 덧붙이며 35년간 정상의 자리를 지켜온 동생을 향한 남다른 애정을 드러냈다.