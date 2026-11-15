'음주운전' 고경표, 얼굴은 가려도 목소리는 못 숨겼다...'식스센스' 허술한 편집

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[스포츠조선 김수현기자] 음주운전 파문으로 제작진이 대대적인 통편집을 예고했던 배우 고경표가 '식스센스' 방송에서 단독샷은 지워졌으나 엉뚱한 추임새와 목소리는 고스란히 송출돼 이목을 끌었다.

15일 방송된 tvN 예능 프로그램 '식스센스: B사이드'에서는 이상엽과 신현지가 게스트로 출연해 '억 소리 나는 보령!'의 정체를 파헤치는 레이스가 펼쳐졌다.

이날 유재석, 송은이, 고경표, 비비가 팀을 이뤄 활약할 예정이었으나, 방송 오프닝부터 고경표의 단독 샷은 찾아볼 수 없었다. 모든 출연자가 함께 잡히는 '풀샷'을 제외하고는 개인 컷이나 단독 리액션 화면에서 고경표의 흔적이 철저히 지워진 것.

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이는 최근 불거진 음주운전 적발 여파로 제작진이 급히 단행한 조치의 결과였다.

앞서 14일 '식스센스: B사이드' 제작진은 공식 입장을 통해 "내일(15일) 방송과 다음 주 최종회에서는 시청에 불편함이 없도록 출연 분량을 최대한 편집할 예정"이라고 밝힌 바 있다.

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하지만 제작진의 공언과 달리 방송 곳곳에서는 고경표의 흔적이 완전히 지워지지 않은 모습이 포착됐다.

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고경표의 단독 샷은 편집되었으나 혼잣말 수준의 멘트까지 전부 송출된 것이다.

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특히 식당 사장님이 공룡 울음소리와 관련된 질문을 던지자 고경표가 "우아악!"이라며 답한 리액션까지 여과 없이 방송을 타며 시청자들의 눈길을 끌었다. 방송 흐름상 반드시 필요하지 않은 부분이었음에도 편집 없이 전파를 타면서 다소 아쉬움을 남겼다.

한편 고경표는 음주운전 적발 직후 SNS를 통해 자필 사과문을 게재하며 고개를 숙였다. 그는 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못입니다. 음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼습니다. 제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었습니다. 무책임한 행동이었습니다"라며 혐의를 인정했다.

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이어 "같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계신다"며 예정된 활동을 전면 중단하겠다는 뜻을 밝혔다.

경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 고경표를 도로교통법상 음주운전 혐의로 조사 중이다.

고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 몰다 청소차를 들이받은 혐의를 받고 있다. 당시 차량에 동승자는 없었으며, 사고 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준인 0.08% 이상이었던 것으로 조사됐다. 경찰은 음주 측정 후 그를 귀가 조치했으며, 향후 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.