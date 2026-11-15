김진표, 차 안에서 강도에 흉기 피습 "과거 칼맞은 적 있어" 충격

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 패닉의 김진표가 과거 강도 피해를 당하고 흉기에 찔렸던 아찔한 경험을 공개했다.

15일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '진표가 드디어 왔구나 왔어 너 진짜 귀여웠는데'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 정재형은 패닉 멤버들에게 예능 프로그램 출연이 오랜만인 것 같다며 반가움을 드러냈다. 대화가 이어지던 중 김진표의 과거 사건·사고 경험이 언급되면서 뜻밖의 이야기가 공개됐다.

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정재형은 "진표가 한때 경호원이랑 같이 다녔다"고 말하자 이적은 "진표가 강도를 당한 적 있다. 차에 있었는데 차 문이 열리면서 칼 맞은 적 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 김진표 역시 동의하며 누군가 흉기를 들고 접근해 자신을 공격했던 경험을 털어놨다.

이를 들은 정재형은 "우리가 무슨 멕시코야?"라며 황당해 했고 김진표는 "맞다. 그런 일들이 좀 있어서 회사에서 경호원을 붙여줬다"고 설명했다. 이후 김진표는 해당 경호원이 매니저가 됐다는 이야기를 전해 웃음을 안겼다.

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jyn2011@sportschosun.com