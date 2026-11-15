'신혼' 변요한♥티파니, 첫 동반 공식석상..팔짱 끼고 "너무 사랑스러워"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 변요한과 티파니 영이 결혼 후 처음으로 공식석상에 동반 등장해 다정한 신혼부부의 면모를 드러냈다.

15일 오후 서울 구로구 고척스카이돔에서는 '2026 멜론뮤직어워드'(이하 'MMA 2026')가 열렸다.

이날 변요한과 티파니 영은 '올해의 아티스트' 시상자로 함께 무대에 올랐다. 두 사람은 팔짱을 낀 채 나란히 등장해 눈길을 끌었다. 특히 무대에 오르던 중 티파니 영이 발을 헛디딘 듯 잠시 휘청이자 변요한은 놀란 표정으로 아내를 살폈다. 티파니 영은 이내 미소를 지으며 변요한과 눈을 맞췄고, 서로를 챙기는 자연스러운 모습으로 훈훈함을 더했다.

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시상 과정에서도 두 사람의 애정 어린 분위기가 이어졌다. 변요한은 "저는 이번에 'MMA' 시상식에 처음이지만 우리 티파니 씨는 이 자리에 섰던 적이 있으셨더라"고 운을 뗐다.

티파니 영은 "2009년 제1회 멜론뮤직어워드에서 소녀시대와 함께 잊지 못할 순간이 있다"며 당시를 떠올렸다. 이에 변요한은 "그때 무려 6관왕을 차지하셨다더라"며 아내의 과거 활약을 언급했다.

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티파니영은 화답하듯 손가락으로 브이(V) 포즈를 취하며 추억을 되새겼다. 이에 변요한은 티파니 영을 바라보며 "너무 사랑스러우셔서 제가 리액션을 못 했다"고 덧붙이는 등 아내를 향한 애정을 감추지 않았다.

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변요한은 또 내년 소녀시대 데뷔 20주년을 앞둔 티파니 영에게 준비 상황을 물으며 팬들의 관심사를 짚었다. 티파니 영은 "열심히 준비 중이다. 좋은 모습으로 인사드릴 수 있도록 준비하고 있으니 많이 기대해 달라"고 전했다.

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티파니 영이 자신에게만 이야기가 집중되는 것을 의식한 듯 "너무 제 얘기만 하는 것 같다. 요한 씨 얘기도 해달라"고 하자, 변요한은 "티파니 씨 이야기를 하는 것만으로도 만족한다"고 답해 현장에 환호를 불러왔다.

이날 두 사람은 부부가 된 이후 처음으로 공식석상에 함께 모습을 드러내며 많은 관심을 모았다.

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한편 티파니와 변요한은 2024년 공개된 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺었으며 1년 열애 후, 지난 2월 혼인신고를 하며 부부가 됐다.

jyn2011@sportschosun.com