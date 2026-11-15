"허경환, 결혼식만 안 했지 여자 있다"...설운도 폭로에 발칵

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 허경환이 설운도의 의미심장한 연애 관련 발언에 귀까지 새빨개지며 열애 의혹에 휩싸였다.

15일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 가요계의 두 거장 남진, 설운도의 데뷔 햇수를 합쳐 100년을 기념하는 '백 년 잔치'가 공개됐다.

이날 방송에서는 허경환, 임원희가 트로트 가수 하루와 함께 남진, 설운도의 데뷔 도합 100주년을 축하하기 위해 모인 현장이 공개돼 관심을 끌었다.

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이때 남진, 설운도는 "허경환, 임원희 중 명을 사위로 맞는다면?"이라는 질문을 받았다. 그러자 설운도는 임원희를 꼽으며 "임원희는 한 사람을 알면 오래갈 것 같다. 하지만 허경환은 바람기가 있어 보인다"고 말해 폭소를 안겼다.

그러면서 허경환을 유심히 지켜보던 설운도는 "너 결혼식만 안 했지 여자 있잖아"라며 의미심장한 돌직구를 날렸다. 예상치 못한 설운도의 발언에 귀까지 새빨개진 허경환의 모습에 스튜디오도 발칵 뒤집혔다. "진짜 있나 보다", "웃으며 넘길 수도 있는데 얼굴이 너무 빨개지지 않았냐"는 폭발적인 반응이 쏟아졌고, 허경환 母도 "우리 아들 진짜 있나 보다"며 궁금해했다.

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계속해서 설운도는 허경환을 향해 "딱 보면 안다. 이 흐름에 여자가 없다는건 거짓말이다. 내가 정곡을 찔렀을 거다"라고 말해 눈길을 끌었다. 이에 허경환은 "점 보러 온 것처럼 너무 확신있게 말씀해주셔서 놀라서 그렇다"고 해명했다.

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jyn2011@sportschosun.com