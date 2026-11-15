'55세' 고현정, 일반인 옆에 서니 얼굴이 반쪽...실물 이정도라니

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고현정이 제주도 여행 중 포착된 독보적이게 작은 얼굴과 우아한 비주얼로 시선을 사로잡았다.

15일 고현정은 자신의 SNS를 통해 제주도에서 보내는 여유로운 휴가 일상을 공개했다.

공개된 사진 속 고현정은 제주도 이곳저곳을 둘러보며 한층 편안하고 행복한 시간을 만끽하는 모습이다.

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특히 고현정은 "어릴 때 못 해본 여행. 제주도 고마워요"라는 글을 덧붙이며 마치 소녀처럼 설레는 표정을 지어 보여 훈훈함을 자아냈다.

이어진 사진에서는 여행 중 우연히 만난 이들과 다정하게 인증샷을 남긴 모습도 포착됐다. 무엇보다 고현정은 일반인들 사이에서도 얼굴 크기가 거의 절반에 가까울 정도로 눈에 띄게 작은 '압도적 소두'와 50대라는 나이가 믿기지 않는 무결점 미모를 과시해 보는 이들의 감탄을 불러일으켰다.

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지난해 SBS 드라마 '사마귀: 살인자의 외출' 이후 휴식기를 보내고 있는 고현정은 오랜만에 전해진 반가운 근황으로 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다. 공백기에도 흐트러짐 없는 아우라와 우아한 분위기가 감탄을 자아낸다.

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한편 고현정은 차기작으로 영화 '당신의 과녁' 출연을 앞두고 있다.