'개코와 이혼' 김수미, 심경 변화 있었나...갑자기 머리카락 싹둑 '파격 변신'

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[스포츠조선 김수현기자] 다이나믹듀오 개코와 결혼 15년 만에 이혼한 뷰티 사업가 겸 인플루언서 김수미가 트레이드마크였던 칼단발을 버리고 파격적인 겨울 숏컷으로 변신해 시선을 사로잡았다.

15일 김수미는 자신의 SNS를 통해 "겨울에 숏컷하는 사람 나밖에 없나"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김수미는 오랜 시간 유지해 온 카리스마 넘치는 칼단발 스타일을 과감히 벗어던지고, 한층 짧고 시크해진 숏컷 헤어로 완전히 달라진 분위기를 자아냈다.

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평소 남다른 패션 감각과 뷰티 노하우로 대중의 주목을 받아온 김수미는 이번 파격적인 헤어 변신을 통해 독보적인 비주얼과 세련된 아우라를 더욱 극대화했다.

특히 디즈니+ 새 오리지널 예능 '스타일 워즈'에 출연해 치열한 패션 서바이벌에 도전 중인 만큼, 방송과 맞물린 그의 과감한 이미지 변신에 팬들의 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.

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한편 김수미는 지난 1월 개코와 결혼 15년 만에 이혼 소식을 전해 충격을 안긴 바 있다. 두 사람은 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으며, 지난해 부부 관계를 정리한 것으로 알려졌다. 당시 양측은 이혼 이후에도 부모로서 공동양육의 책임을 다하겠다는 뜻을 밝혔다.

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이혼 후 홀로서기에 나선 김수미는 뷰티 사업과 방송 활동은 물론 연기에도 도전하며 활동 영역을 넓히고 있다.

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지난 9월 MBC '라디오스타'에 출연해서는 마흔이 넘은 나이에 연기를 배우기 시작했으며 생애 첫 드라마 오디션까지 치렀다고 고백해 화제를 모았다.