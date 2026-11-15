김나영♥마이큐, 작업실서 과감한 스킨십..."진짜 천생연분" 신혼 일상 (노필터)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 화가 마이큐와 재혼한 방송인 김나영이 남편의 작업실을 찾아 과감한 백허그와 달콤한 애정 표현을 선보이며 신혼 같은 금슬을 뽐냈다.

15일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 '서울 곳곳 예쁜 곳만 찾아다니는 김나영의 미감투어'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김나영은 미감 투어의 마지막 코스로 '노필터티비' 사무실이자 남편 마이큐의 작업실로 발걸음을 옮겼다.

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작업실에 들어선 김나영은 "대한민국에서 가장 미감이 뛰어난 곳이라고 해서 왔다"며 너스레를 떤 뒤, 자연스럽게 마이큐의 허리를 감싸 안으며 거침없는 스킨십을 선보였다.

이어 김나영은 "여기가 바로 미감 종착지다"라고 덧붙이며 남편을 향한 깊은 애정을 숨기지 않았다.

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두 사람의 찰떡궁합도 빛났다. 이어진 이구동성 게임에서 '꽃과 편지' 중 하나를 선택하는 질문이 나오자, 김나영과 마이큐는 한 치의 망설임도 없이 동시에 '편지'를 외쳤다.

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예상치 못한 완벽한 일치에 감동한 김나영은 "우리 진짜 천생연분이다"라며 감격스러워해 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

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한편 김나영은 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔다. 이후 2021년 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애를 시작했으며, 4년여의 열애 끝에 지난해 10월 재혼해 많은 이들의 축하를 받았다.