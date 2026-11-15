임원희도 놀란 김광규 새집..같은 아파트인데 분위기 딴판 "리모델링 했다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김광규가 임원희도 놀랄 만큼 확 달라진 연희동 새집을 공개했다. 같은 아파트에 거주하는 두 사람의 집이 전혀 다른 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.

15일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 최근 28년 만에 서울집 자가를 샀다고 밝혀 화제를 모은 '60세 미혼남' 김광규의 연희동 'NEW 하우스'가 최초 공개됐다.

이날 김광규는 인천 송도에서 서울 연희동으로 이사했다며 근황을 공개했다. 이어 새롭게 이사한 집을 공개했다. 내부는 깔끔한 인테리어 속 김광규만의 독특한 취향과 생활 습관이 고스란히 담겨 있어 시선을 모았다.

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특히 같은 아파트 옆 동에는 배우 임원희가 거주해 눈길을 끌었다.

임원희는 "나 따라서 온거냐"고 물었고, 김광규는 "그런 거 아니다. 그냥 찾다 보니 이렇게 됐다"고 말했다. 이에 임원희는 "보통 집을 사면 결혼한다던데 어떤가. 이제 연애하면 나한테 다 걸린다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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두 사람은 함께 마트에서 장을 본 후 김광규의 새 집 구경에 나섰다. 김광규의 집을 둘러보던 임원희는 "우리집하고 분위기가 다르다"고 놀라워했다. 이에 김광규는 "원래는 똑같았는데 이번에 이사하면서 고친거다"고 설명했다.

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jyn2011@sportschosun.com