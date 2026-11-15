"실제 몸매가 저렇다고?" 56세 김혜수, 탄탄한 몸매 비결은 '수중 운동'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김혜수의 철저한 몸매 관리 루틴이 공개돼 관심을 모았다.

15일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 철인 8종부터 트라이애슬론까지 섭렵한 운동광 김범수가 출연했다.

이날 김범수는 철인 8종 경기에 도전하기 위한 전용 헬스장으로 최진혁과 임원희를 초대했다. 운동 공간을 소개하던 그는 "여기는 여배우들도 많이 온다"며 김혜수를 언급했다.

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김혜수와 함께 운동한다는 이야기에 임원희는 "언제 오느냐. 항상 만나느냐"고 궁금해했다. 김범수는 "나는 항상 본다"며 "누나가 수영을 좋아한다. 보통 옆 레인에서 같이 한다"고 밝혀 임원희의 부러움을 샀다.

이후 세 사람은 김혜수가 자주 찾는다는 수영장으로 향했다. 현장에서는 김혜수의 운동 인증사진도 공개됐고, 이를 본 모벤져스는 탄탄한 몸매에 감탄을 쏟아냈다. 김혜수와 절친한 김완선 역시 "실제 김혜수의 몸매가 저렇다"고 전하며 놀라움을 더했다.

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임원희는 김혜수가 즐겨 하는 운동 중 하나인 수중 트레드밀 체험에 나섰다. 트레이너는 "김혜수는 오면 바로 여기에 올라간다"며 "여배우들은 보통 30분 정도 뛴다"고 설명했다.

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jyn2011@sportschosun.com