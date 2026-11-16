제47회 청룡영화상 여우조연상 후보. 장혜진(세계의 주인), 전미도(왕과 사는 남자), 김신록(군체), 박지현(와일드 씽), 조여정(가능한 사랑)(왼쪽부터 영화 개봉 순). 사진=스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 청룡은 누군가에게 첫사랑이고, 누군가에게는 다시 한번 이루고 싶은 사랑이다.

올해 여우조연상 후보들이 청룡과 맺어온 관계도 제각각이다. '세계의 주인' 장혜진과 '왕과 사는 남자' 전미도는 생애 처음으로 청룡영화상 후보에 오르며 설레는 첫 만남을 앞뒀다. 반면 '가능한 사랑' 조여정은 2010년 '방자전'으로 인기스타상, 2019년 '기생충'으로 여우주연상을 받은 '청룡 경력직'이다.

'군체' 김신록도 청룡 트로피를 품었던 경험이 있다. 2022년 '지옥'으로 제1회 청룡시리즈어워즈 여우조연상을 거머쥔 데 이어, 이번에는 청룡영화상 트로피까지 노린다. 여기에 지난해 '히든페이스'로 여우조연상을 받은 '디펜딩 챔피언' 박지현이 '와일드 씽'으로 2연패를 겨냥한다.

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이처럼 청룡과의 인연은 서로 다르지만, 다섯 배우가 바라보는 트로피는 단 하나다. 장혜진(세계의 주인), 전미도(왕과 사는 남자), 김신록(군체), 박지현(와일드 씽), 조여정(가능한 사랑)(영화 개봉 순)이 한 자리에 모인다.

'세계의 주인' 장혜진 스틸컷. 사진제공=(주)바른손이앤에이

◇'세계의 주인' 장혜진

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엄마라고 언제나 강할 수만은 없다. 지난해 10월 개봉한 '세계의 주인'에서 장혜진은 열여덟 살 딸 주인(서수빈)의 친구 같은 엄마이자 어린이집 원장 태선으로 분해, 따뜻한 미소 뒤에 감춰진 깊은 상처를 그려냈다.

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태선은 겉으로는 누구보다 온화하고 단단하지만, 실상은 자신도 무너지지 않기 위해 애쓰는 인물. 텀블러에 독주를 담아 마시며 남몰래 아픔을 견디는 모습에서는 딸을 지켜야 하는 엄마이기 이전에, 상처 입은 한 인간의 얼굴이 드러난다.

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장혜진은 이 감정을 과장하지 않고도 무너질 듯 버텨내는 태선의 내면을 섬세하게 표현했다. 특히 '기생충'에서 생활력 강한 엄마 충숙으로 세계 관객들에게 눈도장을 받았던 장혜진이 이번에는 모성의 이면을 더욱 깊숙이 들여다봤다는 점에서 한번 더 공감과 여운을 안긴다.

'기생충' 충숙이 가족을 지키기 위해 강해져야 했던 엄마라면, '세계의 주인' 태선은 강한 척하면서도 상처를 감추지 못하는 엄마였다. 스크린에서는 두 엄마의 삶을 품었던 장혜진이 생애 첫 청룡 트로피도 품을 수 있을지 주목된다.

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'왕과 사는 남자' 전미도 스틸컷. 사진제공=(주)쇼박스

◇'왕과 사는 남자' 전미도

왕관을 잃은 어린 왕에게 끝까지 남은 사람은 매화였다. '왕과 사는 남자'에서 전미도는 폐위된 단종 이홍위(박지훈)의 유배길에 동행하는 궁녀 매화 역할로, 말없이 곁을 지키는 충심과 애틋한 마음을 그려냈다.

이홍위가 걸음마를 시작할 때부터, 그를 보살펴온 매화는 왕과 신하라는 관계를 넘어, 가족 같은 애정을 품고 있다. 하지만 어린 왕이 무너져가는 모습을 지켜보면서도, 그를 위해 할 수 있는 일은 묵묵히 곁을 지키는 것뿐이다.

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전미도는 왕실 인물로 절제된 태도와 어린 이홍위를 향한 따뜻한 마음을 오가며, 자칫 평면적으로 그려질 수 있는 캐릭터에 생명력을 불어넣었다.

뮤지컬과 연극 무대에서 다져온 내공이 첫 사극이라고 다를쏘냐. 감정을 크게 드러내지 않아도, 전미도는 눈빛과 표정만으로 매화의 안타까움을 고스란히 관객들에게 전했다. 여기에 직접 부른 OST '벗'으로 매화의 못다 한 마음까지 노래하기도 했다.

'왕과 사는 남자'가 1700만 관객을 넘어선 흥행작으로 자리한 가운데, 전미도 역시 청룡 트로피로 첫 사극 도전의 결실을 볼 수 있을지 기대된다.

'군체' 김신록 스틸컷. 사진제공=(주)쇼박스

◇'군체' 김신록

감염자보다 무서운 것은 극한의 상황에서 드러나는 인간의 민낯이다. '군체'에서 김신록은 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물에 갇힌 최현희로 등장, 생존 본능과 인간의 선의가 충돌하는 상황을 온몸으로 표현했다.

휠체어를 사용하는 현희는 동생과 점심을 먹기 위해 찾은 빌딩에서 재난을 맞는다. 이동이 자유롭지 않은 데다 탈출마저 절실한 상황, 하지만 다른 생존자들을 위해 홀로 통제실에 남아 CCTV로 안전한 경로를 안내한다.

김신록은 두려움에 흔들리는 눈빛과 끝까지 침착함을 유지하려는 태도로 현희의 용기와 희생을 설득력 있게 그려냈다. 특히 '지옥'의 박정자에 이어 연상호 감독과 다시 호흡을 맞춰, 극한의 공포 속에서도 인간애를 잃지 않는 인물로 영화에 묵직한 감정을 더했다.

무엇보다 '지옥'으로 청룡시리즈어워즈 여우조연상을 거머쥔 김신록이 이번에는 '군체'로 청룡영화상까지 노린다는 점이 흥미롭다. 김신록의 두 번째 청룡 트로피 역시 '연니버스'로 탄생할 수 있을까.

'와일드 씽' 박지현 스틸컷. 사진제공=롯데엔터테인먼트

◇'와일드 씽' 박지현

지난해 청룡 여우조연상 트로피를 품었던 박지현이 이번에는 마이크를 잡고 돌아왔다. '와일드 씽'에서 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'의 원조 센터 변도미로 변신, 청순함과 걸크러시를 넘나드는 코믹 연기를 펼친 것.

한때 무대 위에서 상큼 발랄한 매력을 뽐냈지만, 20년이 흐른 지금은 재벌가 며느리가 된 도미. 박지현은 도미의 이 변화를 능청스럽게 표현하면서도, 다시 무대에 서려는 열정을 유쾌하게 풀어냈다. 심지어 1990년대 유행하던 스타일을 재현하기 위해, 태닝과 메이크업까지 신경 쓰고, 메인 보컬로서 노래와 퍼포먼스에도 공을 들였다.

'히든페이스'에서 강렬한 감정 연기로 여우조연상을 거머쥐었던 박지현이 이번에는 웃음으로 승부수를 띄운 셈. 과연 '트라이앵글' 센터가 청룡에서도 다시 한번 무대 중앙에 설 수 있을지 관심이 쏠린다.

'가능한 사랑' 조여정 스틸컷. 사진제공=넷플릭스

◇'가능한 사랑' 조여정

사랑한다는 말이 언제나 상대를 위한 것은 아니다. '가능한 사랑'에서 조여정은 해고 노동자 부부의 삶을 기록하는 다큐멘터리 감독 예지를 맡아, 선의와 욕망 사이의 모순을 파고들었다.

예지는 호석(설경구)과 미옥(전도연) 부부의 아픔을 이해하려 하지만, 그 과정에서 상대의 가장 내밀한 고통까지 카메라에 담으려 한다. 누군가를 사랑하기 위해 노력한다고 말하면서도 정작 자신의 행동이 남기는 상처에는 둔감하다.

조여정은 이러한 예지를 섣불리 선하거나 이기적으로 규정하지 않고, 진심과 모순이 공존하는 복잡한 내면을 섬세하게 표현했다. 실제 촬영 현장에서도 다큐멘터리 감독처럼 카메라를 들고 다니고, 자신의 옷과 소품까지 활용하기도 했다.

특히 2019년 '기생충'으로 청룡 여우주연상을 품었던 만큼, '가능한 사랑'으로 다시 청룡의 문을 두드리는 것도 관전 포인트다. 과연 청룡과 또 한 번의 '사랑'도 '가능'할지, 오는 25일 그 결과가 공개된다.

제47회 청룡영화상은 오는 25일 서울 여의도 KBS홀에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.