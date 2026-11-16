"아침에도 예뻐, 감동" 비, 김태희표 반찬 가득 냉장고 최초 공개

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 비가 아내 김태희를 향한 변함없는 애정과 두 아이를 키우는 일상을 공개했다.

15일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에서는 블랙핑크 지수와 에이티즈 산, 우영이 게스트로 출연한 가운데 다음 주 방송 예고편이 공개됐다. 예고편에는 비와 가수 성시경의 출연 장면이 담겨 기대를 모았다.

이날 김성주는 비를 소개하며 "10년 만에 유부남 냉장고로 돌아왔다"고 말했다. 결혼 후 다시 프로그램을 찾은 비는 아내와 함께하는 일상에 대한 애틋한 마음을 숨기지 않았다.

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그는 "사랑하는 사람과 결혼했다"며 "아침에 눈 떠도 감동이 있다. '이래도 예쁘구나' 싶다"고 말해 김태희를 향한 여전한 애정을 드러냈다.

두 아이의 아빠로서 육아에 적극적으로 참여하는 모습도 전했다. 비는 "아이들 등원은 제가 시킨다"며 "운동회에도 꼭 참석한다. 무조건 이기려고 한다. 이기려고 작전회의도 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이어 비와 김태희 부부가 사용하는 냉장고가 공개돼 눈길을 끌었다. 냉장고 안에는 김태희가 직접 만든 반찬은 물론 장모님이 챙겨준 음식까지 가득했다. 탈취를 위해 넣어둔 물건에서도 아내의 세심한 손길이 엿보였다.

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비는 냉장고 속 음식들을 소개하며 "장모님이 해주실 때가 있다", "제 아내가 한 것"이라고 설명했다. 아내와 장모님의 정성이 담긴 냉장고를 지켜보던 성시경은 부러움을 감추지 못했다.

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성시경은 "상대적 박탈감을 느낀다"며 "저도 '장모님', '제 아내가'라고 얘기하고 싶다. 그것도 보통 아내여야지"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 비는 배우 김태희와 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com