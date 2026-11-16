믿어준 유재석 얼굴에 먹칠...'음주운전' 고경표, 주말 예능 '통편집 칼바람'

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[스포츠조선 김수현기자] 음주운전으로 물의를 빚은 배우 고경표가 자신을 각별히 아껴온 유재석의 주말 예능 두 곳에서 동시에 통편집 처분을 받는 등 방송가에 치명적인 민폐를 끼쳤다.

15일 방송된 tvN 예능 프로그램 '식스센스: B사이드'에서는 이상엽, 신현지가 게스트로 출연해 '억 소리 나는 보령!'의 정체를 파헤쳤다.

이날 메인 MC 유재석을 중심으로 송은이, 미미 등이 특유의 유쾌한 티키타카로 포문을 열었으나, 고정 멤버인 고경표의 모습은 오프닝부터 찾아보기 힘들었다. 유재석 등 모든 출연자가 함께 잡히는 '풀샷'을 제외하고는 개인 컷이나 단독 리액션 화면에서 고경표의 흔적이 지워진 것.

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특히 고경표는 그동안 '식스센스' 시리즈는 물론 MBC '놀면 뭐하니?' 등을 통해 유재석의 각별한 총애를 받으며 '유라인'의 핵심 멤버로 자리매김해 왔다. 평소 유재석 곁에서 성실하고 바른 청년 이미지로 큰 사랑을 받았던 만큼, 이번 음주운전 파문은 자신을 믿고 이끌어준 유재석에게 씻을 수 없는 뼈아픈 민폐를 끼치게 됐다.

이는 최근 불거진 음주운전 물의로 인해 제작진이 급히 단행한 '통편집' 조치의 결과였다. 앞서 14일 '식스센스: B사이드' 제작진은 공식 입장을 통해 "내일(15일) 방송과 다음 주 최종회에서는 시청에 불편함이 없도록 출연 분량을 최대한 편집할 예정"이라고 밝힌 바 있다. 최종회를 앞둔 시점에서 고정 멤버의 불미스러운 사고로 유재석과 제작진 모두 방송 흐름과 편집에 직격탄을 맞게 된 셈이다.

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하루 앞선 14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서도 유재석을 향한 민폐 행보는 이어졌다. '95 서울가요제' 본선 진출자들의 사전 준비 과정이 공개된 가운데, 유재석이 판을 깔아준 무대에서 참가자들이 1990년대 가요를 소개하고 노래를 부르는 동안 고경표는 별도의 인터뷰나 발언 없이 단체 장면과 다른 출연자 뒤편에 간간이 스쳐 지나가는 수준에 그쳤다.

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거미가 김완선의 '가장무도회'를 열창하는 장면에서도 화면 뒤쪽에 잠시 포착될 뿐이었다. 앞서 '놀면 뭐하니?' 제작진 역시 "고경표의 출연 분량은 시청에 불편함이 없도록 최대한 편집해 방송될 예정"이라고 고개를 숙인 바 있다.

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고경표 역시 유재석과 제작진에게 입힌 막대한 피해를 의식한 듯 음주운전 적발 직후 SNS를 통해 자필 사과문을 게재하며 고개를 숙였다. 그는 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못입니다. 음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼습니다"라며 "제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었습니다. 무책임한 행동이었습니다"라고 사실을 인정했다.

이어 유재석을 비롯한 동료들과 제작진에게 미안한 마음을 전했다. 고경표는 "같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계십니다"라며 "오래 응원해 주신 팬 여러분과 제 작품을 봐주신 모든 분께 죄송하다. 경찰 조사에 성실히 임하고 처분에 따른 모든 책임을 지겠다. 예정된 활동은 모두 중단하겠다"라고 밝혔다.

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경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 고경표를 도로교통법상 음주운전 혐의로 조사 중이다. 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 몰다 청소차를 들이받은 혐의를 받고 있다. 당시 차량에 동승자는 없었으며, 사고 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준인 0.08% 이상이었던 것으로 조사됐다. 경찰은 음주 측정 후 그를 귀가 조치했으며, 향후 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.