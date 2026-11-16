권상우♥손태영 딸, 12살 맞아? 183cm 아빠 어깨 넘보는 키..."다 컸다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 권상우·손태영 부부의 12살 딸 리호 양이 183cm 아빠의 어깨높이까지 훌쩍 자란 폭풍 성장 근황과 더불어 운동 신경, 남다른 비율까지 뽐내며 놀라움을 자아냈다.

15일 손태영의 유튜브 채널에는 '18주년 결혼기념일을 맞은 손태영권상우 부부의 특별한 하루 (+딸 리호 선물)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 공개된 영상에서는 권상우·손태영 부부가 거주 중인 미국 대저택 내부 풍경이 눈길을 끌었다.

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집 안에서 공놀이를 해도 거뜬할 만큼 탁 트이고 넓은 공간에서 권상우는 딸 리호 양과 함께 배구 연습을 하며 다정한 '딸바보' 아빠의 면모를 여과 없이 드러냈다.

무엇보다 보는 이들의 감탄을 자아낸 것은 리호 양의 놀라운 성장 속도였다.

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리호 양은 183cm 장신인 아빠 권상우의 어깨높이까지 훌쩍 자란 큰 키로 시선을 강탈했다. 여기에 아빠를 꼭 닮은 타고난 운동 신경을 발휘해 안정적이고 정확한 자세로 배구공을 받아내며 남다른 운동 소질까지 입증했다.

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이를 지켜보던 손태영은 "리호가 연습하더니 실력이 쑥쑥 늘었다"며 뿌듯해했고, 이어 "리호가 정말 다 컸다. 벌써 6학년이다"라며 감회 어린 미소를 지었다. 미스코리아 출신 엄마 손태영과 톱배우 아빠 권상우의 우월한 장점만을 쏙 빼닮은 듯 아이돌 처럼 길쭉한 비율과 세련된 분위기는 12살 초등학생이라는 사실이 믿기지 않을 정도였다.

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앞서 손태영은 지난 5월에도 자신의 유튜브 채널을 통해 부쩍 자란 리호 양의 성장과 달라진 패션 취향을 전한 바 있다. 당시 "리호가 벌써 이렇게 컸느냐"는 지인의 감탄에 손태영은 "딸과 옷 취향이 다르다. 오늘 학교 갈 때 핫팬츠를 입고 갔다. '입어도 되냐'고 물어봐서 날씨가 따뜻하니까 입으라고 했다"고 털어놨다.

한편 손태영은 지난 2008년 배우 권상우와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 자녀들의 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주하고 있으며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 활발한 작품 활동을 이어가고 있다.