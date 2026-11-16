'21kg 감량' 손담비 알몸 본 세신사 경악..."왜 이렇게 살 빠졌어요?"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 손담비가 사우나 세신사에게 뜻밖의 말을 듣고 자신의 몸 상태를 다시 확인한 일화를 공개했다.

최근 손담비는 친구와 만나 사우나에서 겪은 재미있는 에피소드를 전했다. 손담비는 "진짜 웃긴 일이 있었다. 내가 원래 사우나에서 때를 매번 미는데 이모님이 나랑 되게 오래됐다"라며 사우나의 단골 세신사와 있었던 일을 전했다.

이어 "근데 (때를) 미시면서 '근데 담비 씨 왜 이렇게 살이 빠졌어요?' 하는 거다. 그래서 내가 '그럴리가 없는데. 비슷한데요' 했더니 약간 얄쌍해보인다더라다"고 당시 상황을 설명했다.

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평소 매일 자신의 몸을 확인하는 만큼 변화를 크게 느끼지 못했다는 손담비는 세신사의 말을 듣고 새삼 자신의 몸을 살펴보게 됐다고 밝혔다. 그는 "건강보조식품을 꾸준히 챙겨 먹고 있는데, 화장실을 잘 가서 그런가 싶었다"라며 "배변 활동을 잘하는 것과 그렇지 않은 경우는 배 모양이나 몸의 느낌이 다를 수 있지 않나"고 전했다.

그러면서 "몸무게는 별 차이가 없을 거라고 생각했는데, 어쨌든 관련이 있을 수도 있겠다는 생각이 들었다. 이모님 말을 듣고 체중을 재봤는데 그렇게 먹고 지냈는데도 살이 찌지 않았더라"고 덧붙였다.

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손담비는 자신의 관리 방법에 대해서도 설명했다. 그는 "저는 매일 제 몸을 보니까 잘 몰랐는데, 그런 이야기를 들으니 괜히 다시 보게 되더라"며 "물론 이것만 먹어서 살을 뺀 건 아니다. 평소 하던 운동과 관리를 이어가면서 건강보조식품도 함께 챙겼다"고 밝혔다.

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이어 "살을 빼는 것도 어렵지만 그 이후에 유지하는 것도 중요하지 않나. 그래서 생활 속에서 꾸준히 챙길 수 있는지가 중요하다고 생각했다"고 강조했다.

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한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 슬하에 딸 해이 양을 두고 있다.

출산 후 체중이 67kg까지 증가했던 그는 꾸준한 식단 관리와 운동을 병행해 21kg 감량에 성공하며 화제를 모았다.