배우♥아나운서 커플 탄생하나..김승수, 박혜연에 고백 "전 안 돼요?"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김승수가 프리랜서 아나운서 박혜연에게 조심스럽게 마음을 전하는 듯한 모습으로 설렘을 안겼다.

15일 SBS '미운 우리 새끼' 측은 '"전 안 돼요?" 김승수, 박혜연에게 진심 담아 조심스럽게 전한 고백'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에는 '미우새 표 합숙맞선'을 통해 최종 커플이 된 김승수와 박혜연의 두 번째 데이트가 담겼다. 두 사람은 바닷가를 찾아 여유로운 시간을 보내며 한층 가까워진 분위기를 풍겼다.

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특히 과거 홀로 외롭게 땅을 파던 김승수의 모습과 달리, 이날 그의 곁에는 박혜연이 함께해 눈길을 끌었다. 김승수는 박혜연을 다정하게 바라보며 "두 번째는 혼자 안 찍네"라고 말해 달달한 분위기를 자아냈다.

이를 스튜디오에서 지켜보던 MC 서장훈은 두 사람을 향해 "잘됐으면 좋겠다"고 응원했다. 김승수의 어머니 역시 흐뭇한 표정으로 아들의 데이트를 지켜봤다.

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데이트가 이어지던 중 김승수는 박혜연에게 호칭에 관한 이야기를 꺼냈다. 그는 "내가 존댓말을 안 하고 편하게 할 때가 가끔 있더라"며 "편하게 생각하고 편하게 답해주고 '혜연아'라고 불러도 괜찮을까?"라고 조심스럽게 물었다.

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이후 바닷가에 나란히 앉은 두 사람 사이에 묘한 긴장감이 감돌았다. 김승수는 "난 솔직히 한 번… 그냥 한번 물어보고 싶어요"라며 망설이다가 박혜연이 "어떤 걸요?"라고 묻자 "아니 뭐 저는… 전 안 돼요?"라고 단도직입적으로 질문했다.

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예상치 못한 김승수의 말에 스튜디오에서는 "전 안 돼요?", "뭐가 안 돼?"라는 반응과 함께 환호성이 터져 나왔다. 박혜연을 향한 김승수의 조심스러운 질문이 두 사람의 관계에 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠린다.

jyn2011@sportschosun.com