대기업출신 父 사업 실패→사망..강예원, '11억 빚' 떠안고 눈물

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 강예원이 세상을 떠난 아버지가 남긴 10억 원이 넘는 빚을 고백하며 무거운 책임을 짊어지게 된 사연을 털어놨다.

15일 유튜브 채널 '장사건물주 강호동'에는 '열심히 살았는데 빚만 10억, 강예원이 다시 엄마랑 사는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강예원은 24년 만에 본가로 돌아와 어머니와 함께 살게 된 이유를 밝혔다. 지난 4월 세상을 떠난 아버지는 생전 허리 수술 후 음식물이 폐로 들어가는 사고를 겪었고, 수개월간 중환자실에서 투병했다.

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강예원은 아버지의 마지막 모습을 떠올리며 "너무 편안해 보였다. 얼굴도 손발도 아직 따뜻했다"며 "아버지의 투병 생활이 너무 고통스러웠기에 그 모습이 오히려 고마웠다"고 눈물을 보였다.

특히 강예원은 아버지의 투병 과정과 함께 가족이 겪은 경제적 어려움도 공개했다. 그는 "우리는 원래 각자 잘 생활하다가 주말에 모여서 밥을 먹는 집이었다. 그래서 아버지에게 빚이 있는지도 몰랐다"며 "10억 원이 조금 넘더라"고 밝혔다.

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이어 "원래 대기업 임원이었던 아버지가 퇴직 후 물 사업을 하셨는데 코로나19로 직격탄을 맞았다"고 설명했다.

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결국 강예원은 과거 방송을 통해 공개했던 집까지 정리하게 됐다. 그는 "그 집에 들어가는 돈을 줄여야 해서 정리한 거다. 이제 제가 11억 원금에 이자 등을 갚아 나갈 예정이다"라고 말했다.

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이어 "집을 담보로 빚을 낸 거였는데 집도 잘 안 팔리더라. 또 엄마가 산 이 터를 보전하고 싶었다"고 덧붙였다. 아버지가 남긴 빚을 감당해야 하는 상황에서도 어머니가 오랜 시간 살아온 집과 가족의 추억을 지키고 싶었던 마음을 전해 먹먹함을 더했다.

jyn2011@sportschosun.com