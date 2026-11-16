강성연, ♥의사와 재혼하고 얼굴 확 폈네..어깨에 기대 '꿀 뚝뚝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 강성연이 재혼 후 남편과 함께한 달콤한 일상을 공개했다.

강성연은 15일 자신의 SNS에 "만추"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 강성연이 울긋불긋한 단풍으로 물든 한옥 카페를 찾아 가을의 정취를 만끽하는 모습이 담겼다. 그는 야외 테이블에 앉아 턱을 괸 채 수줍은 미소를 짓는가 하면, 여유롭게 카페 분위기를 즐기며 가을 나들이를 만끽했다.

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특히 남편인 신경과 전문의 장민욱과 함께 찍은 사진도 공개해 눈길을 끌었다. 두 사람은 나란히 앉아 환한 미소를 지으며 다정한 분위기를 자아냈다. 고즈넉한 한옥과 화려한 단풍을 배경으로 한 부부의 투샷이 훈훈함을 더했다.

한편 강성연은 2012년 결혼해 두 아들을 뒀으나 2023년 이혼했다. 이후 지난 5월 재혼 소식을 직접 알리며 많은 축하를 받았다. 남편은 신경과 전문의 장민욱으로 알려졌으며, 두 사람은 강성연의 두 아들과 함께 가정을 꾸려가고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com