강미나, 한 달 만에 13kg 뺐다..극한 다이어트 "탄산수만 먹고 거의 굶어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강미나가 한 달만에 13kg를 감량했던 사연을 밝혔다.

15일 방송된 MBN '디스이즈 현무로드' 9회에서는 전현무-이준이 '여친(여행 친구)' 강미나와 함께 일본 오카야마현 구라시키에서 맛과 멋, 웃음이 어우러진 오리지널 투어를 펼친 모습이 담겼다.

이날 전현무와 이준은 소도시 특유의 여유와 감성이 살아있는 일본 구라시키로 향했다. 일본에 도착한 전현무와 이준은 '기리고', '내일도 출근' 등에 출연하며 배우로 자리매김한 강미나와 현지에서 만났다. 세 사람은 "일본 소도시 많이 다녔는데 여긴 처음"이라며 생소하지만 설레는 '오리지널 투어'의 포문을 열었다.

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이들이 가장 먼저 향한 곳은 구라시키 미관지구였다. 에도 시대의 정취가 남은 고즈넉한 거리의 모습에 강미나는 "지브리 영화에 나오는 곳 같다"며 감탄했다. 이어 세 사람은 크로켓 대회에서 금상을 수상한 가게에서 갓 튀긴 크로켓을 먹으며 행복해했다. 바로 그때, 누군가가 세 사람을 향해 "어? 선배님, 안녕하세요!"라고 기습 인사를 건넸다. 알고 보니 글로벌 아이돌 그룹 트레저의 정환, 현석, 요시였다. 특히 이준을 발견한 트레저는 '잇츠미' 안무를 따라하며 '리스펙'을 보냈고, 일본 소도시에서 처음 만난 한국 사람이 트레저라는 사실에 이준은 "말이 안 된다"며 놀라워했다.

이후 나룻배에 오른 세 사람은 물길을 따라 구라시키의 풍경을 만끽했다. 나룻배 가이드의 일본어 안내에 이준이 난감해하자, 강미나는 "저도 아는 일본어가 딱 하나 있다"라고 공감했다. 전현무는 "미나는 일어 공부하면 좋겠다. 일본 사람들이 좋아할 이미지다"면서 "(일본인이 좋아하는) 강아지상 아니냐?"고 물었다. 이준은 "미나는 사막여우상 같다"면서 대뜸 "형은 개죠?"라고 물었다. 전현무는 "난 시츄지. 넌 누렁이상~"이라고 받아쳐 모두를 폭소케 했다.

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나룻배에서 내려 향한 곳은 '붓카케 우동' 원조집이었다. 강미나는 맥주부터 주문하며 숨겨둔 '주당 본색'을 드러냈다. 이어 쫄깃한 원조 붓카케 우동이 등장하자, 세 사람은 일본 예절에 맞춰 '면치기' 소리가 작렬하는 먹방을 보여줬다. 식사를 마친 뒤에는 100년 전 쌀 창고를 개조한 독채 숙소에서 여유를 즐겼다. 숙소에 앉아 두런두런 이야기를 나누던 중, 강미나는 맥주로 시작해 와인과 위스키로 넘어가는 음주 취향을 고백했다. 이에 전현무는 "와인은 몇 잔 마시냐?"고 물었는데, 강미나는 "한 병"이라고 쿨하게 답해 '술알못'인 전현무를 기절초풍하게 만들었다.

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밤이 되자 세 사람은 오카야마 특산품인 소고기 '치아규'를 맛보기 위해 33년 전통의 테판야키 전문점을 찾았다. 각종 채소와 안심, 등심으로 이어지는 치아규 코스가 모두를 '황홀경'에 빠뜨렸다. 강미나의 먹방을 지켜보던 전현무는 "예전에 '다이어트 할 거예요'라고 했던 인터뷰가 기억난다"고 말했다. 강미나는 "그때 이후로 13kg를 한 달 만에 뺐다. 배우로서의 첫 역할이 한예슬 선배님 아역이었다. 그래서 무조건 살을 빼야 한다고 생각했다"고 떠올렸다. 이어 "3주 내내 탄산수, 클렌저 워터만 먹고 거의 굶었다"며 극한의 다이어트 과정을 공개해 같은 아이돌 출신인 이준의 격공을 자아냈다. 식사를 마친 세 사람은 숙소로 돌아와 타코야키와 편의점 음식으로 일본의 '시메 문화'까지 즐기며 첫날밤을 마무리 했다.

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다음날 아침, 먼저 기상한 강미나는 자전거를 타고 산책 겸 마트에 들렀다. 마트에서 이것저것 사서 돌아온 강미나가 아침 식사를 차렸지만, 전현무는 "나 아저씨인가 봐. 국물이 없으니까 손 가는 데가 없네"라고 실토해 짠내 웃음을 안겼다. 아침 식사 후, 세 사람은 이색 데님 거리로 향했다. 이동 중, 디카를 꺼낸 강미나는 "요즘 다들 하니까 하는 거다. 저는 사실 SNS도 잘 안하는데 팬 분들이 요청하니까 열심히 하려고 노력한다"며 웃었다. 전현무와 이준은 "MZ 노력인이네"라며 빵 터졌다. 데님 거리에 도착한 세 사람은 직접 데님룩에 도전하며 유쾌한 시간을 보냈다. 이어진 예고편에는 야구선수 출신 예능인 황재균까지 합류한 오카야마 두 번째 이야기가 예고돼 다음 방송에 대한 기대를 높였다.

MBN '디스이즈 현무로드'는 매주 일요일 밤 10시 30분 방송된다.