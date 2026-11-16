BTS, 美 MZ 인기 진짜였다…'키즈초이스어워즈' 3관왕[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 미국 '2026 키즈 초이스 어워즈' 3관왕에 올랐다.

14일(현지시각) 미국 로스앤젤레스 텔레비전 시티에서 열린 시상식에서 방탄소년단은 '페이보릿 뮤직 그룹/듀오', '페이보릿 앨범'(정규 5집 '아리랑'), '페이보릿 송'('아리랑' 타이틀곡 '스윔') 부문 상을 받았다. 이로써 방탄소년단은 후보로 오른 모든 부문에서 수상에 성공하는 쾌거를 거뒀다.

'키즈 초이스 어워즈'는 미국 어린이 엔터테인먼트 채널인 니켈로디언이 1988년부터 주최해 온 대중문화 시상식으로 음악 영화 TV프로그램 애니메이션 스포츠 등 엔터 전반에 걸쳐 어린이 및 10대 시청자들의 온라인 투표로 수상자를 선정한다. 이들의 선택을 받았다는 건 스트리밍이나 SNS 바이럴을 주도하는 현지 주류 문화의 핵심 타깃을 사로잡았다는 뜻이다. 어린이, 청소년 세대에서의 인기와 팬덤 화력을 보여주는 시상식이라 할 수 있다.

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방탄소년단은 '키즈 초이스 어워즈' 사상 가장 독보적인 기록을 보유한 그룹 중 하나다.

2018년 한국 아티스트 최초로 '페이보릿 글로벌 뮤직 스타'상을 받은 이들은 2020년 '페이보릿 뮤직 그룹' 상을 받았다. 2021년에는 '페이보릿 뮤직그룹' 외에 '페이보릿 송'('다이너마이트')과 '페이보릿 글로벌 뮤직 스타' 상까지 받으며 3관왕의 기쁨을 누렸다. 또 2022년과 2023년에도 '페이보릿 뮤직 그룹' 트로피를 들어올렸다. 2020년부터 2023년까지 4년 연속 '페이보릿 뮤직 그룹' 부문 상을 받은 이력은 기네스 세계 기록에 등재됐다. 또 이번에도 트로피를 추가하며 통산 5회 수상 기록을 세우게 됐다.

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이밖에 블랙핑크 로제가 '페이보릿 피메일 아티스트'상을, 제니가 '페이보릿 뮤직 컬래버레이션'('드라큘라') 상을 받았다. 하이브 글로벌 걸그룹 캣츠아이는 '페이보릿 피메일 브레이크아웃 아티스트/그룹'으로 호명됐고 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 3관왕을 휩쓸었다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com