미미미누, '수능 연기'까지 언급하며 눈물 "AI 부정행위 심각"

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[스포츠조선 조민정 기자] 입시 유튜버 미미미누(본명 김민우)가 생방송 도중 눈물을 보였다. 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨의 수능 국어 생중계 요청을 거절한 사연을 공개한 데 이어 인공지능(AI) 부정행위 논란으로 불안해하는 수험생들을 위해 교육당국의 대책 마련을 촉구했다.

미미미누는 지난 15일 자신의 유튜브 채널에서 라이브 방송을 진행했다. 최근 세무사 시험에서 불거진 AI 부정행위 사태와 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험을 둘러싼 우려를 짚기 위해서였다.

이날 미미미누는 리트 최초 만점자로 알려진 이진우 씨에게 직접 수능 국어 라이브 방송을 제안받았다고 밝혔다.

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그는 "이진우 님이 올해 수능 당일 시험을 치르기로 결심하고 제 채널에서 라이브를 할 수 없겠냐고 물어봤었다"고 설명했다. 그러나 제작진과 논의한 끝에 요청을 받아들이지 못했다.

미미미누는 "콘텐츠마다 담당 PD님이 있는데, 'N수의 신' 담당 PD님과 이야기를 나눴다"며 "수능 당일까지 이 의심을 모두 거둘 수 있는 세팅을 할 자신이 없었다"고 털어놨다..

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이씨가 공개 검증을 자청한 이유는 최근 불거진 AI 부정행위 의혹 때문이다.

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최근 치러진 제63회 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 AI 등을 이용한 부정행위를 인정하면서 고득점 수험생들을 향한 의심이 확산됐다. 그 불똥이 리트에서 만점을 기록한 이씨에게까지 튀었다.

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미미미누 역시 해당 시험지에 답안을 수정한 흔적이 있다는 점을 언급했다. 그는 "시험지 20몇 번대부터 선지를 지우고 그다음 답 선지를 선택한 흔적이 있다"며 촬영 당시 시험지를 직접 넘겨봤던 기억이 있다고 밝혔다.

미미미누가 방송 중 감정을 드러낸 대목은 수능을 둘러싼 불안감을 이야기할 때였다. 그는 AI 부정행위 수단이 스마트안경에만 국한되지 않는다며 초소형 카메라와 이어폰 등 다양한 전자기기에 대한 대응이 필요하다고 주장했다.

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수험생들이 오랜 시간 준비한 시험에서 공정성을 의심받는 상황을 두고 목소리를 높이던 미미미누는 끝내 눈시울을 붉혔다. 미미미누는 "수능은 시간이 없다. 내일은 주중이기 때문에 무조건 대책이 나와야 한다"고 강조했다.

수능 연기 가능성도 거론했다. 그는 시험을 연기할지 여부와 부정행위를 막기 위한 현실적인 조치를 빠른 시간 안에 검토해야 한다고 주장했다. 정부가 발표한 긴급대책만으로는 수험생들의 불안감을 충분히 해소하기 어렵다는 지적도 덧붙였다.

앞서 정부는 지난 13일 스마트안경 등 AI 기기를 활용한 부정행위에 무관용으로 대응하겠다는 입장을 밝혔다. 시험장별 스마트안경 판별 전담인력을 배치하고 교육당국의 신속 대응체계를 가동하겠다는 계획도 내놨다. 국회 교육위원회는 16일 교육부를 상대로 신종 전자기기 부정행위 방지 대책에 관한 긴급 현안보고를 받을 예정이다.

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수능을 사흘 앞둔 시점에 AI 부정행위 논란이 커지면서 시험의 공정성을 둘러싼 우려는 쉽게 가라앉지 않고 있다. 수능을 앞두고 불거진 AI 부정행위 논란이 어떤 결론을 맞을지 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com