"건강검진 괜히 권유했나" 10개월 된 딸 두고 의식불명 된 아내..남편은 자책

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[스포츠조선 조윤선 기자] 아내의 의식불명에 자신을 탓하며 홀로 육아와 생계를 책임지는 남편의 안타까운 사연이 먹먹함을 안긴다.

오늘(16일) 방송되는 KBS JOY '무엇이든 물어보살'에서는 갑작스럽게 의식을 잃은 아내를 기다리는 남편의 간절한 사연이 공개된다.

이날 사연자는 아내가 갑상선암 수술 이후 합병증으로 의식을 잃었으며, 벌써 86일째 깨어나지 못하고 있다고 털어놓는다. 현재 10개월 된 딸을 홀로 돌보며 아내를 기다리고 있다는 그는 집에 걸린 아내의 사진을 보며 엄마를 찾는 딸의 모습을 이야기해 안타까움을 더한다.

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무엇보다 사연자의 마음을 무겁게 하는 것은 아내에 대한 미안함이다. 건강검진을 권유한 것이 오히려 이런 상황을 만든 것은 아닐까, 출산 후 조금 더 잘해주지 못한 것은 아닐까 하는 자책이 끊이지 않는다고.

이야기를 듣던 보살들도 쉽게 말을 잇지 못하는 가운데, 서장훈과 이수근은 사연자에게 "자책은 하지마", "건강해지려고 남편으로서 노력을 한 것"이라며 진심 어린 위로를 건넨다

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아내가 다시 눈을 뜨기만을 바라는 남편에게 보살들은 어떤 이야기를 전했을까? 10개월 딸과 함께 아내의 귀환을 기다리는 한 남편의 사연은 오는 16일 밤 8시 KBS JOY채널에서 방송되는 '무엇이든 물어보살' 390회에서 확인할 수 있다.